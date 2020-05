La broma de un pescador a varios policías en Francia durante la desescalada del coronavirus

Más información Los pescadores de Bermeo se someten a los test del coronavirus

Los cazadores y pescadores de España no entienden este doble rasero en sus actividades con respecto a otros deportes, que ya están regresando lentamente a esa 'nueva normalidad'.

Pedro de Ampuero, pescador y cazador, no entiende "por qué se han autorizado todas las actividades deportivas individuales a excepción de la caza y la pesca". Se pregunta por qué se puede pasear por el monte pero no cazar en él, y por qué se pueden realizar otros deportes en el mar o en el río, pero no pescar.

Mientras tanto, en Francia, donde aún sigue prohibida la pesca, varios gendarmes han sido víctimas de la broma de un pescador.

Los agentes vieron lo que parecía alguien pescando, pero al acercarse se dieron cuenta de que se trataba de una broma. No es la primera vez que vemos a los agentes persiguiendo a quienes simulan estar haciendo deporte.