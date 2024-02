Los Kansas City Chiefs de Mahomes se llevan la Super Bowl en la fiesta de Taylor Swift

Patrick Mahomes rescató dos veces a los Kansas City Chiefs y dio el pase de 'touchdown' a Mecole Hardman para la victoria por 25-22 en la prórroga contra los San Francisco 49ers que dio al equipo de Andy Reid su segundo Super Bowl consecutivo y el tercero en los últimos cinco años.

Mahomes, MVP de la noche, se coronó con el tercer Super Bowl de su carrera y alargó así la dinastía de los Chiefs, que lucen ahora cuatro trofeos Vince Lombardi en sus vitrinas. Los 49ers prolongaron su sequía de victorias en la Super Bowl y no ganan el título de la NFL desde 1995.

Swift, estrella entre el público

Sin embargo, todos los focos estuvieron sobre Taylor Swift. La cantante fue la gran estrella de la noche las gradas. De hecho, nada más anotar Hardman el 'touchdown' de la victoria, la retransmisión de CBS se fue directa al plano de la reacción de la pareja de Travis Kelce festejando la victoria.

La artista, llegada desde Tokio (Japón) tras dar un concierto el sábado, se presentó en el Allegiant Stadium algo más de dos horas antes del comienzo.

Con camiseta y pantalón negros y una chaqueta roja de los Chiefs al brazo, Swift llegó acompañada de su madre Andrea Swift, de la actriz Blake Lively y de la rapera Ice Spice.

Llevaba asimismo un pequeño bolso con forma de balón de fútbol americano y un colgante, ambos accesorios con el número 87, que es precisamente el dorsal de Kelce con los Chiefs.

La imagen que todo el mundo buscaba llegó al final, cuando Kelce (después de cantar eufórico "Viva Las Vegas" sobre el escenario del pospartido de la NFL) bajó al césped y se encontró con Swift para fundirse en un beso.

Usher, protagonista con su actuación

Por su parte, el cantante estadounidense Usher, popularmente conocido como 'el Rey' del R&B, rindió un homenaje a Michael Jackson y a la cultura afroamericana durante su actuación en la Super Bowl.

El artista, de 45 años, portó un guante blanco con brillos en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación, una prenda que popularizó Jackson y replicó varios pasos de baile del ícono del pop, incluyendo el famoso "moonwalk".

Usher puso a bailar al Allegiant Stadium de Las Vegas al ritmo de éxitos de los 2000 como 'Yeah!', 'Love in This Club' y 'My Boo' en un espectáculo de 15 minutos, el más larga de la Super Bowl en años.

Subieron también al escenario influyentes cantantes de la música afroamericana como Alicia Keys, Ludacris y Lil John.

