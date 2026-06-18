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Suspenden a Ilia Topuria medio año por las graves lesiones recibidas en la pelea ante Gaethje

El luchador hispano-georgiano recibe una suspensión médica de 180 días tras su durísima derrota en la Casa Blanca.

Ilia Topuria, durante el combate en la Casa Blanca

Ilia Topuria, durante el combate en la Casa Blanca EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Ilia Topuria tendrá que tomarse un tiempo antes de volver a entrar en el octágono. La Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) ha impuesto al hispano-georgiano una suspensión médica provisional de 180 días tras las lesiones sufridas en su combate contra Justin Gaethje en la UFC Freedom 250, celebrada en la Casa Blanca.

Según informó MMA Junkie, la medida no constituye una sanción disciplinaria, sino un protocolo médico habitual tras una pelea de alta exigencia. El periodo de inactividad podría reducirse si el luchador recibe el alta médica antes de que expire el plazo establecido.

Topuria deberá someterse a nuevas pruebas

La CSAC exige ahora que el excampeón se someta a una evaluación por parte de un cirujano maxilofacial antes de recibir autorización para competir nuevamente.

Durante el combate frente a Gaethje, Topuria recibió numerosos impactos en el rostro que le provocaron fracturas orbitales en ambos ojos y también una fractura nasal.

No volverá a pelear a corto plazo

Por el momento, el equipo del luchador no ha emitido un parte médico oficial, aunque las primeras informaciones apuntan a que no será necesaria una intervención quirúrgica. En cualquier caso, el proceso de recuperación se prolongará durante varios meses.

Aunque la suspensión máxima es de 180 días, existe un periodo mínimo obligatorio de inactividad. Por ello, lo único seguro a día de hoy es que Topuria no podrá volver a competir al menos durante los próximos dos meses, plazo fijado por los servicios médicos de la UFC tras el combate disputado ante Gaethje.

Gaethje también ha sido suspendido

La comisión médica también impuso una suspensión de 180 días a Justin Gaethje. El estadounidense deberá recuperarse de las lesiones sufridas en la muñeca derecha y en la rodilla izquierda durante una pelea que dejó secuelas importantes en ambos contendientes.

La derrota en la Casa Blanca supuso uno de los golpes más duros de la carrera de Topuria, que ahora deberá centrarse en recuperarse físicamente antes de plantearse su regreso a la UFC.

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