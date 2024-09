Valentina Petrillo se convierte en la primera mujer transgénero que compite en unos Juegos Paralímpicos

La velocista italiana Valentina Petrillo, con discapacidad visual, hizo historia este lunes al convertirse en la primera mujer transgénero en competir en unos Juegos Paralímpicos. Lo ha hecho en atletismo, en los 400 metros clase T12 de invidentes, convirtiéndose de este modo en un referente e inspiración para el colectivo LGTBIQ+.

"He vivido el día más importante de mi vida deportiva", ha confesado la italiana de 50 años tras llegar a meta en el Stade de France, cumpliendo así un sueño que llevaba demasiados años persiguiendo, desde Atlanta'96, cuando todavía era un hombre.

Ganó 11 títulos con la selección de fútbol sala

Eso sí, el atletismo no fue siempre el principal deporte a practicar, ya que llegó a formar parte de la selección de fútbol sala italiana, con la que ganó once títulos nacionales.

Sin embargo, en 2017 todo cambió. Dejó de ocultarse y confesó su verdadera identidad a su mujer. Inició el cambio de género, tratamiento hormonal mediante, en 2019. Luego, en 2021 se convirtió en elegible para competir en la categoría femenina bajo las regulaciones del Comité Paralímpico Internacional. Ya en 2023, a efectos legales de la administración italiana, terminó su transición a mujer.

"El atletismo siempre ha sido una válvula de escape para mí y me ha ayudado a mejorar mi autoestima en un entorno que también podría ser hostil para las personas discapacitadas. Correr me hace libre. Es lo único que me gusta hacer y lo hago con pasión. Siempre he corrido y hacerlo aquí, ahora, como mujer, me hace sentirme realizada. No puedo pedirle a la vida nada más que eso. No ha sido fácil pero lo he logrado", ha confesado.

Por qué Petrillo puede participar en los Juegos

A Petrillo el tratamiento hormonal que sigue le permite dividir por cuatro su nivel de testosterona y, por tanto, cumplir con los valores exigidos de cinco nanomoles por litro de sangre que exige en su normativa el Comité Paralímpico Internacional.

En París, Petrillo ha hecho historia y ha reabierto un debate en la sociedad respecto a este tema que comenzó a fraguarse hace tres años cuando la levantadora de pesas neozelandesa Laurel Hubbard participó en los Juegos Olímpicos. De hecho, este mismo 2024 también volvió a ponerse de manifiesto con la boxeadoras argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting.

"Sé que me criticarán, que algunos no entenderán por qué hago esto, pero estoy aquí, luché durante años para conseguirlo y no tengo miedo"

Los diferentes órganos rectores no tienen una posición unánime sobre este tema y el mejor ejemplo de ello es la disparidad de criterios entre World Athletics y World Para Athletics. Mientras la primera prohibe participar a aquellos atletas transgénero que no tengan el mismo género que tenían en el momento de la pubertad, la organización de para-atletismo sí lo permite.

Así se producen casos como el de Valentina Petrillo en París 2024: "Sé que me criticarán, que algunos no entenderán por qué hago esto, pero estoy aquí, luché durante años para conseguirlo y no tengo miedo. Ahora soy yo, me siento bien", recalca.

Su lucha, pese a la polémica que ha generado en Italia, donde gobierna Giorgia Meloni, abiertamente opuesta a la ideología de género, no ha hallado réplica en su propia familia: le respaldan en el Stade de France su hijo, su hija, su exmujer y su hermano.

Enfermedad de Stargardt

París, donde ha hecho su debut en los Juegos Paralímpicos, es una ciudad a la que siempre estará ligada por otras razones esta ingeniera informática de profesión. "Es la ciudad donde me diagnosticaron la enfermedad de Stargardt", explica. Fue en 1988. Se trata de una degeneración macular genética sinónimo de pérdida progresiva de la visión.

