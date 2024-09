El drama del segundo hombre más alto del mundo en la Villa Paralímpica

Morteza Mehrzad es dos veces campeón paralímpico en voleibol sentado y representa a Irán en los Juegos de París 2024. Sin embargo, todo esto no garantiza una cama cómoda en la Villa Paralímpica de la capital francesa.

Pero al jugador estrella del equipo de voleibol sentado de la República Islámica de Irán, Morteza Mehrzadselakjani, más conocido como Mehrzad, que mide 2,46 metros, no le importa.

En Tokio tuvo una litera especial

"En Tokio sí le hicieron una cama especial, pero desafortunadamente no aquí", lamentó el entrenador en jefe del equipo, Hadi Rezaeigarkani, a la web de los Juegos.

Y anunció: "Se acostará en el suelo. No tiene una cama especial, pero tiene en mente un objetivo muy importante: no le importa si se queda tirado en el suelo o si no tiene qué comer. De cualquier forma, tiene la mente puesta en convertirse en campeón".

Mehrzad y sus compañeros tienen una gran misión por delante: ganar su octavo título paralímpico de voleibol sentado para su país. Y es que Irán ganó siete de los nueve torneos en los que ha competido desde su primer intento en Seúl 1988.

Un oro en los Juegos de París 2024 supondría un triplete para Mehrzad, quien hizo su debut Paralímpico en 2016, convirtiéndose además en el atleta más alto en competir en unos Juegos Paralímpicos.

Solo le supera Sultan Kosen

De hecho, Mehrzad es el segundo hombre más alto del mundo, solo superado por Sultan Kosen, que mide 2,51 metros. El deportsita de de 36 años nació con una rara condición médica llamada acromegalia que provoca un crecimiento excesivo.

El entrenador de Irán, Hadi Rezaei, descubrió su potencial cuando lo vio hablar de su vida en un reality show en 2011. Desde entonces ha ganado dos medallas de oro paralímpicas y dos títulos mundiales.

