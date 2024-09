Teresa Perales revela su conversación con Michael Phelps: "Me dijo que estaba loca"

Teresa Perales, la nadadora paralímpica española más laureada de la historia, ha alcanzado un hito histórico al igualar las 28 medallas olímpicas de Michael Phelps en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Teresa, de 48 años, ganó este sábado el bronce en los 50 metros libre S5, consolidándose como una de las grandes leyendas del deporte español y mundial.

En una entrevista con Antena 3 Deportes, la nadadora nos ha revelado la conversación que tuvo con el 'tiburón de Baltimore': "Michael Phelps me dijo: 'Estás loca, siete Juegos es una pasada', y yo le decía: 'Tú has ganado 28 y yo sólo tengo 27... y quería 28 medallas’". Esta ambición la llevó a perseguir con determinación el podio en París 2024, donde por fin ha logrado igualar el récord del nadador estadounidense.

La maña, quien sufrió una neuropatía que le hizo perder la movilidad de las piernas a los 19 años, ha conquistado 7 medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce en seis ediciones de los Juegos Paralímpicos desde su debut en Sídney 2000. Su última hazaña la sitúa entre las deportistas más grandes de todos los tiempos, reafirmando su estatus como una leyenda de España y ejemplo de superación para todos.

"Yo solo quería la medalla"

Sobre su triunfo en París, Perales contó emocionada a Antena 3 Deportes: "Vi el marcador y vi que salía la bandera de España, no sabía ni el puesto en el que había quedado, pero es que me daba igual, yo solo quería la medalla". Estas palabras reflejan la pasión y el espíritu competitivo de una atleta que nunca se ha rendido ante la adversidad.

Además de su éxito deportivo, Perales es reconocida por su labor fuera de las piscinas. Ha escrito varios libros, ofrece conferencias motivacionales, y en 2021 recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Su impacto va más allá del ámbito deportivo, inspirando a millones de personas en todo el mundo.

A pesar de haber igualado el récord de medallas de Phelps, Perales no planea retirarse. "No me quiero retirar, voy a seguir", declaró con determinación a Antena 3. Teresa quiere continuar con su carrera deportiva y ve esta medalla como un punto y seguido y no como un punto y final.

Leyenda del deporte español

El Comité Paralímpico Internacional ha elogiado su logro, destacando su importancia para el deporte adaptado a nivel global. Teresa Perales, con su dedicación y esfuerzo, ha demostrado que no existen límites cuando hay pasión y compromiso. Y aunque su futuro competitivo aún está por definirse, su nombre ya está grabado con letras de oro en la historia del deporte.

Premio Princesa de Asturias 2021

Sus hazañas deportivas son una parte muy importante de la vida de Teresa Perales y sus resultados han sido reconocidos como Hija Predilecta de Zaragoza en 2008, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2014 y el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021.

Pero no solo eso, ya que es diplomada en Fisioterapia, ha sido diputada del Partido Aragonés Regionalista (PAR), directora general de Atención a la Dependencia en el Gobierno aragonés y ha escrito dos libros.

Entre los espectadores de la final había dos muy especiales: el exnadador paralímpico Xavi Torres, compañero de fatigas durante años, y la reina Letizia, que vibró con ella al igual que el resto de la delegación española presente en las gradas.

El destino además ha querido que la medalla 28 en sus séptimos Juegos Paralímpicos, esa con la que soñaba despierta desde hace mucho tiempo, llegue en París, una ciudad a la que une algo más que el deporte: hace dos décadas su marido la pidió matrimonio en la Torre Eiffel.

