Jost Kobusch sobrevive a un terremoto en plena ascensión invernal al Everest: "Todo temblaba"

El alpinista alemán Jost Kobusch ha hecho historia al alcanzar los 7.537 metros de altura en el Everest en su tercera expedición invernal en solitario y sin oxígeno suplementario.

Tras conseguir el hito histórico, Kobusch se encontraba en el Campo 1 del Everest, a 5.700 metros, cuando un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el Tíbet a 80 kilómetros de donde se encontraba. El alpinista fue testigo desde la montaña de este seísmo, que se ha cobrado la vida de al menos 126 personas y ha dejado 188 heridos. "Cuando me desperté por la mañana todo temblaba. La tienda se movía, pero no por el viento, si no por el terremoto. Las avalanchas caían a izquierda y derecha de mi tienda", declaró Kobusch a Antena 3 Deportes.

"Rápido me puse en marcha, reduje mi exposición al riesgo. Corrí en ciertas secciones para no estar en riesgo", recuerda el alpinista alemán.

Vuelven los miedos

Este sismo ha activado las alarmas al volver a poner en duda la estabilidad del territorio, sobre todo en las zonas de alta montaña que podrían verse afectadas por avalanchas.

No es la primera vez que esto sucede, ya que la zona del Himalaya es potencialmente sísmica. En 2011, la española Lucía López Ferrándiz lo comprobó cuando la región del Himalaya se vio afectada por un terremoto de una magnitud de 6.8 mientras ella se encontraba en el campamento base del monte Cho Oyu.

Tampoco es la primera vez que Kobusch se enfrenta a un terremoto en la zona del Himalaya. En 2015, se encontraba en el Everest cuando un seísmo provocó una avalancha que se cobró la vida de 22 personas al arrasar con el campamento base del Everest.

"Esta mañana fui sacudido por un terremoto en mi campamento 1 a 5.700 metros. Avalanchas cayendo con trozos de hielo y rocas a derecha e izquierda. Una onda expansiva provocada por la explosión de un serac colapsado golpeó mi tienda con tanta fuerza que me quedé apoyado en ella. Estaba un poco confundido, sin saber si era la tierra temblando por una enorme masa de hielo que caía montaña abajo o al revés", explica Jost Kobusch en su cuenta de Instagram.

"Mi tienda fue perforada en varios sitios y una ventana fue arrancada. Pero las cosas se calmaron y me volví a dormir. Sólo cuando preparé el desayuno por la mañana recibí muchos mensajes satelitales en mi dispositivo Zoleo y me di cuenta de que realmente se trataba de un terremoto grave. Esperé unas horas a que las cosas se calmaran y comencé mi descenso. Definitivamente no quiero experimentar réplicas allí arriba", indica el alpinista alemán.

"Después del terremoto, pasé unas cuantas secciones muy rápido en mi descenso del campo 1 en mi ruta del Everest para reducir la posibilidad de que el hielo inestable y las rocas me golpearan", señala Jost Kobusch en un segundo post en su Instagram.

Hito histórico

Solo 15 personas han sido capaces de alcanzar la cumbre del Everest en esta época del año, y solo una lo consiguió sin oxígeno. A estos datos hay que sumarles ahora el éxito de Kobusch, que ha alcanzado los 7.537 metros en invierno, sin oxígeno y en solitario.

