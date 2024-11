Jorge Candán gana su noveno oro español en Cine Submarino: "Cada concurso es una aventura diferente"

Pocos lo pueden decir. El vigués Jorge Candán ha ganado su noveno oro en el Campeonato de España de Vídeo Subacuático (CEVISUB) y el sexto consecutivo. Este año ha sido algo diferente: no ha estado acompañado, como siempre suele estarlo, de Pilar Barros, su mujer y también compañera en estas aventuras. Pero ha ido acompañado de su amigo Lino Fontán. Con él se ha hecho con este nuevo oro, de esta vuelta, en un archipiélago situado en el Mediterráneo, frente a las costas de Girona.

Tras tantos oros, cabe preguntarse: ¿sigue habiendo motivación? El vigués lo tiene claro: "Cada concurso es una aventura diferente, me gusta contar historias". Coge cada proyecto con mucha ilusión porque cada uno es distinto al anterior: a pesar de que siempre se graba el fondo marino, los campeonatos cambian sus localizaciones y las historias que contar en cada una pueden ser diferentes.

Este año su trabajo, titulado 'WILD LIFE-Migrations', ha versado en "enseñar a través del fondo marino, un tema social como es la migración", explica el documentalista. Así, establecían un símil a respecto del fondo marino. "Lo habitual es hacer temas sobre la protección de la naturaleza", explica, por lo que la elección de su temática fue totalmente innovadora y marcó la diferencia. "Hubo gente, también parte del jurado, que después de la proyección me vinieron a decir que se habían emocionado", cuenta Jorge con una sonrisa.

"Os voy a contar una historia de esas que solo pasan en la mar. Os la cuenta una cría de ballena, de foca, elegid una especie de esas que tienen que migrar. Para buscar alimento, huir de los depredadores o de los cambios en la mar he cruzado continentes y en mi viaje he visto cosas que no os podéis imaginar", así empieza el documental que Jorge Candán confeccionó y el que le otorgó el primer premio.

¿Cómo son estas competiciones?

Los campeonatos de cine submarino entroncan "una forma de hacer documentales bastante curiosa", cuenta Candán. Los participantes tienen un día para filmar bajo el agua y cuatro horas para editar su contenido. "Me suelo llevar un guion ya claro y una locución", cuenta. Además, los días previos pueden bajar buceando a la zona donde luego podrán coger las imágenes, de modo que van ya cotejando lo que les interesa. Luego, el jurado se encargará de evaluar, especialmente, la calidad de la imagen. "Al final todos tenemos que grabar lo mismo", explica, así que la cuestión está en cómo luego se usa ese material y el enfoque que se le da.

En cuanto al entrenamiento, lo cierto es que Candán se dedica a crear documentales y es aficionado al buceo. Así que los entrenamientos ya casi los hace de manera habitual. Y es que después de casi 27 años bajo el agua haciendo fotografía submarina y cine submarino, aunque la ilusión se mantenga, la profesionalidad se hace ver en los trabajos.

¿Seguirá compitiendo el gallego?

Tras casi tres décadas con su cámara bajo el agua, Candán seguirá compitiendo. Ahora, al haber ganado el campeonato español de este año, está automáticamente clasificado para el del año que viene. Dice, aunque tímidamente, que se retirará cuando llegue a la decena de oros en este campeonato. Eso podría ocurrir el año que viene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com