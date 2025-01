Isabel Calvo, del laboratorio a campeona de MMA: "Soy la empollona que pega hostias"

Isabel Calvo se convierte en la primera española en ganar un campeonato mundial de MMA. Esta madrileña de 29 años viajó hasta Uzbekistán para pelear en este torneo. Una competición en la que la española ansiaba participar: "Yo le dije a mi madre que iba a ganar", comentaba.

"Siempre he sido muy brutita; con mis amigos jugábamos a pegarnos"

La biomedicina es su profesión, pero desde que las artes marciales mixtas se cruzaron en su camino y le obligaron a decidir, tuvo claro a lo que quería dedicarse en un futuro. Desde pequeña siempre mostró un espíritu competitivo: "Siempre he sido muy brutita; con mis amigos jugábamos a pegarnos. Vi lo del MMA y me gustó mucho. Me enamoré locamente de este deporte", recuerda. Isabel ha logrado equilibrar sus estudios con su pasión por las MMA.

Su formación académica es igualmente impresionante. Isabel se graduó con honores en ciencias biológicas y realizó su tesis sobre reprogramación celular, obteniendo un sobresaliente cum laude. "Con una bata puesta y así hice mi tesis, era la empollona que pega ostias", bromea, mostrando su capacidad para combinar su vida intelectual con su lado más combativo.

Se acerca su debut profesional

A medida que se acerca su debut profesional, Isabel no oculta su emoción por subir al octágono. "La adrenalina cuando sales a la jaula, todas esas sensaciones... eso me gusta", dice. Su dedicación es evidente, y sus padres la apoyan incondicionalmente en esta nueva etapa de su vida. "Soy muy competitiva y muy trabajadora", añade.

Isabel Calvo representa una nueva generación de atletas que desafían las normas y rompen estereotipos en un deporte que sigue creciendo en popularidad. Con su mezcla de inteligencia y fuerza física, está lista para demostrar que puede alcanzar grandes logros en el mundo de las artes marciales mixtas. Su sueño de llegar a la UFC está más cerca que nunca.

