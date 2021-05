La increíble habilidad del 'doctor Peyo', el caballo que detecta el cáncer

Peyo no es un caballo más. A este animal no le gustaba que lo acariciasen, sino que era él escogía a quién acercarse. Sin embargo, si se te acerca no es ni mucho menos una noticia positiva: por increíble que parezca, Peyo detecta tumores incurables.

Este caballo era una estrella de los espectáculos de doma, dos veces campeón de Francia. Fue entonces cuando su entrenador, Hassen Bouchakour, se dio cuenta de que al animal no le gustaba que lo acariciasen sino que, en cambio, se acercaba a personas que estaban enfermas de cáncer o debilitadas.

Cuidados paliativos en Calais

Hassen consultó a los especialistas, quienes le dieron el sorprendente resultado: Peyo es capaz de detectar el cáncer. Ahora, en la unidad de paliativos del hospital de Calais, en Francia, empatiza con algunos pacientes hasta tal punto que consigue que pacientes terminales reduzcan su medicación. El caballo fue estudiado por veterinarios y neurólogos durante cuatro años y es él mismo quien elige a qué habitación quiere entrar en el hospital.

Es en esta pequeña ciudad del norte de Francia donde el 'doctor Peyo' participa en sesiones de terapia asistida en la Unidad de Cuidados Paliativos Séléne. Es común emplear a este tipo de animales para tratar diferentes dolencias como el cáncer, ya que los resultados en pacientes son muy positivos a nivel psicológico y en cuidados paliativos.

Ganador del World Press Photo

Peyo se hizo conocido gracias al famoso concurso de fotoperiodismo 'World Press Photo of The Year'. El jurado se conmovió ante una imagen que responde al título dem'Doctor Peyo y Mister Hassen' y que muestra cómo es una sesión de terapia con animales. La imagen, de Jeremy Lempin, fue galardonado en la categoría Temas contemporáneos.