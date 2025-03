La aplaudida chirigota callejera que canta al cáncer con humor y reivindicación en Cádiz: "¿Quimio están ustedes?"

En el bullicioso Carnaval de Cádiz, entre coplas y disfraces, una chirigota callejera ha logrado captar la atención del público por su mensaje cargado de humor, lucha y reivindicación. "¿Quimio están ustedes?" es el nombre de la agrupación liderada por Carlota Tormes y su compañera Evi, ambas recientemente recuperadas de un cáncer de mama. Su actuación no solo es una celebración de la vida, sino también una denuncia de las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos en su camino hacia la recuperación.

Carlota Tormes, zaragozana de nacimiento y gaditana de adopción desde hace 20 años, terminó su tratamiento contra el cáncer de mama hace apenas dos meses. Su experiencia personal se ha convertido en el motor de una chirigota que canta sin filtros sobre la enfermedad, sus efectos y la lucha contra la precariedad sanitaria. El comienzo no se anda por las ramas: "¡No tengo teta!", para continuar después con fina ironía: "No se crean ustedes que es fácil vivir sin una teta, porque hay situaciones que a una la dejan un poco inquieta. No poder dar el pecho para mí es lo más temido y yo no tengo niño, yo estoy hablando de mi marido".

Con su pijama de hospital decorado con nombres de personas que han enfrentado o enfrentan el cáncer, Carlota y su grupo han emocionado y hecho reír a los asistentes al Carnaval gaditano. "Hasta ahora he tenido solo buenas palabras, abrazos, llantos y muchas emociones por parte de pacientes y familiares, que escriben su nombre en nuestra bata para que cantemos por ellos", explica.

El cáncer de pecho, origen del tema

La idea de formar esta chirigota surgió en mayo del año pasado. "La idea surge a raíz de mi diagnóstico. Una vez que me dicen que aparte de cortar el pecho me tienen que dar quimioterapia y radio, un amigo nuestro (muy cargante como se dice en Cádiz) para animarme, me saludaba diciendo: ¿Quimio están ustedes? Ese fue el germen". En ese momento, nació lo que hoy es una de las agrupaciones callejeras más singulares del Carnaval. Junto a amigos de diferentes localidades, han logrado llevar a las calles un mensaje de superación, humor y crítica social. "Dos agrupaciones de amigos, Luis Rosi con su comparsa y Juanma Bocuñano con su chirigota de la Isla, que además es uno de los cerebros de mi agrupación, me han hecho unos pasodobles preciosos", detalla Carlota.

Las letras de sus coplas abordan desde las dificultades del día a día con la enfermedad hasta las fallas del sistema sanitario andaluz. "No quiero que me llamen guerrera, yo lo que quiero es que en el SAS no haya listas de espera", entonan en uno de sus estribillos. También hacen referencia a la dureza de los tratamientos, los cambios físicos y emocionales y la necesidad de un mejor acceso a la salud. No dudan en criticar la falta de recursos en los hospitales: "Llegué al hospital y sin cama me quedé".

Carlota, con el desparpajo que la caracteriza, explica su motivación: "Era este año o nunca, no sabía si iba a tener fuerzas para hacerlo en otro momento". Para ella, esta chirigota no es solo un acto de alegría, sino una manera de enfrentar lo vivido. "El tratamiento te destroza tanto en lo físico como en lo psicológico. Yo he hecho un ejercicio de introspección. He tomado esa parte como un paso para curarme y la risa y la broma me han servido para no hundirme", reflexiona.

Humor, lucha y vida

Uno de los momentos más emotivos de su actuación llega cuando Carlota, con energía y desafío, se quita el pañuelo que cubre su cabeza y grita "¡Fuera pañuelo!". "Adiós al rosa que, aunque nos guste, parecemos las Muñecas de Famosa. ¡Caigan los miedos con sus cadenas y dejen paso a una vida nueva!", proclama entre aplausos. Un gesto simbólico que representa el fin de una etapa difícil y el inicio de una nueva vida. El público, conmovido, responde con una ovación.

Las presentaciones de "¿Quimio están ustedes?" continúan mientras el cuerpo aguante, con la intención de seguir llevando su mensaje de esperanza y lucha. "Las últimas actuaciones serán en el carnaval chiquito y este fin de semana, si el tiempo nos deja, estaremos también en la calle", adelanta Carlota. No solo han conseguido alegrar el Carnaval, sino también visibilizar la realidad de quienes atraviesan el cáncer, demostrando que el humor puede ser una poderosa herramienta de resistencia y denuncia.

