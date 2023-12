Impresionante encuentro del fotógrafo Rafael Fernández Caballero con una ballena en el Pacífico

Rafael Fernández, actual campeón del mundo de fotografía submarina , se vio sorprendido por dos ballenas mientras grababa bolas de pescado de depredadores pequeños, en las profundidades del Océano Pacífico. Antena 3 Deportes ha hablado con él.

"Nos dejó totalmente sorprendidos, es un autobús básicamente entrando a gran velocidad ", reconoce Rafael Fernández Caballero a Antena 3 Deportes.

Bucear entre pececillos y encontrarse de frente con una ballena de Bryde gigante es algo que no suele suceder y Rafael Fernández admite que se tuvo que apartar para no salir herido de este impresionante encuentro.

"Me tuve que quitar corriendo porque me pasó a pocos centímetros y, si no me llego a quitar, me habría arrasado. La boca son tres metros de grande y mide unos 20 metros y casi 20 toneladas. Es lo más loco que he vivido y creo que viviré nunca", explica Rafael Fernández Caballero.

Pues bien, no se había recuperado del susto cuando aparece otra criatura gigante, una ballena jorobada, que también se acercó a darse un festín, justo delante de su objetivo.

"El corazón te late a 1.000 pulsaciones por segundo y no sabes qué va a pasar", reconoce este campeón mundial de fotografía submarina.

Y es que son instantes le valen premios: Rafa revalida título como mejor fotógrafo submarino del mundo. Aunque con la cámara en mano, con sus ojos inmortaliza el océano. El submarinista se convirtió en el Fotógrafo Submarino del Año 2022 por su imagen 'Giants of the night'. Con su Nikon Z7 II fue capaz de capturar cinco tiburones ballena alimentándose de plancton en mitad de la noche. La escena transcurre en Ari Atoll, uno de los atolones naturales de las Maldivas, donde el fotógrafo se encontraba junto con el investigador de tiburones Gador Muntaner. Triunfó entre miles de imágenes submarinas de decenas de países.