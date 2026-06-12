Así es 'La Garra', la estructura que Donald Trump ha instalado en la Casa Blanca para ver pelear a Ilia Topuria

Es la última extravagancia de Trump. La Garra un mega estructura que se ha montado en los jardines de la Casa Blanca para los combates de artes marciales mixtas por su 80 cumpleaños. Allí estará Ilia Topuria. Es uno de los grandes eventos de Trump y su megalomanía. El octógono está preparado y alrededor hay gradas para unas 5.000 personas. También se han instalado pantallas gigantes en los alrededores de la Casa Blanca para que puedan seguirlo miles de personas. Trump quiere que todo el mundo pueda disfrutar de su megafiesta.

Lo más sorprendente de este particular ring que se ha construido, es que lo corona una estructura metálica de 30 metros que supera en altura al edificio de la residencial presidencial y tiene la bandera de Estados Unidos. Ahí se celebrarán este fin de semana varios combates de artes marciales mixtas, el plato fuerte el que enfrentará, al español, Ilia Topuria, campeón mundial de peso ligero, contra Justin Gaethje. Los dos estuvieron hace un mes en el despacho oval junto a Donald Trump para presentar el evento. Allí Topuria le dijo a Trump que era más simpático de lo que parecía, el presidente de Estados Unidos mostró muy buena sintonía con todos los luchadores que el domingo estarán en el ring.

No solo se celebra el 80 cumpleaños de Donald Trump, con este evento también se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El ring se ha construido a contrarreloj y cuenta con gradas alrededor con capacidad para casi 5.000 personas.

Se espera que el presidente de Estados Unidos acuda y se siente en primera fila para no perderse nada. También se han colocado pantallas gigantes en los alrededores de la Casa Blanca y se espera que se congreguen entre 50.000 y 100.000 aficionados en el parque de La Elipse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias De La Mañana' en Atresplayer.