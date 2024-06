El brutal ataque de Topuria a McGregor en redes: "Eres una perra..."

Siguen las pullitas entre Topuria, McGregor y compañía... Este sábado el turno le ha tocado al hispanogeorgiano y al irlandés, dos grandes figuras de las artes marciales que llevan enfrentadas desde hace meses, concretamente desde que Ilia se hiciera con el cinturón de Peso Pluma de la UFC.

Todo ha empezado cuando McGregor se ha pronunciado en la red social 'X' para lanzar un mensaje de reivindicación tras la suspensión del combate ante Michael Chandler por una lesión del excampeón irlandés.

"Nunca perderé otra pelea"

"Nunca volveré a entrar herido en una pelea y nunca perderé otra pelea", dijo 'The Notorious' este sábado horas después de detallar las razones de su baja en la pelea: "Iniciamos el entrenamiento sin todo el equipo de protección y, al dar una patada, me rompí el dedo. Me quedan dos peleas en el contrato. Volveré, sólo necesito tiempo".

"Mentalmente estás destrozado, es tu mayor lección... Eres una perra"

Topuria, por su parte, no ha podido evitar entrar al trapo y ha contestado al mensaje de Connor con una durísima crítica hacia el nacido en Dublín: "Estás mentalmente destrozado. Ésa es tu mayor lección. Dudas de ti mismo, de tus capacidades, de tu preparación, por eso no te presentas. Eres una perra".

McGregor: "Topuria no es un campeón, que se joda"

No es la primera vez que se pican en redes sociales, hace apenas unas semanas fue McGregor el que se despachó como quiso con Ilia: "Que se joda Topuria. Me importa un carajo. Me recuerda a un Artem Lobov retrasado. Creo que Holloway lo destroza. Topuria, en mi opinión, no es un campeón. Quizá tenga un cinturón, pero para mí es un cinturón sin importancia mientras lo tenga él. No siento ninguna atracción hacia él. ¿Es georgiano o es español? No sé lo que es, ni siquiera sé de dónde es", dijo antes de soltar otra perlita: "¿El atleta mejor pagado en 2025? No seas estúpido, muchacho" haciendo referencia a las palabras de Ilia semanas antes: "No tengo ninguna duda de que en 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo".

El luchador nacido en alemán se puso entonces el objetivo de superar a Cristiano Ronaldo, que en 2023 fue el deportista que más ingresos consiguió entre contrato y patrocinios, la estrella del Al Nassr generó 275 millones de euros, según un estudio de Sportico.

