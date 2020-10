Hovik Keuchkerian, de campeón de España a 'Bogotá' en 'La Casa de Papel': "No habría sido actor sin ser boxeador"

Hovik Keuchkerian se ha ganado el reconocimiento a pulso. Nacido en Beirut, de madre española y padre armenio, el ahora actor ha hecho prácticamente de todo. Fue monologuista y escritor antes de actor y deslumbró también en el mundo del deporte. No solo boxeaba, sino que se proclamó dos veces campeón de España de Peso Pesado. Con un impresionante bagaje de 16 victorias, 15 de ellas por KO, en 17 combates, Keuchkerian ganó uno de sus dos campeonatos nacionales en 2003, cuando tenía 31 años.

Ahora es uno de las actores mas conocidos gracias a sus ultimas actuaciones en la pequeña pantalla. Su papel de Bogotá en 'La Casa de Papel' le ha dado fama en todo el mundo. Pero a Hovik Keuckerian, el reconocimiento, le viene de lejos. El ahora actor era también un peso pesado del boxeo profesional con 26 años. Campeón de España a los 31 años, en 2003.

"El boxeo es mi universidad"

"La sensación de subir a un ring no se parece a nada. Para mí el boxeo es mi universidad y me ha ayudado en todo lo que he hecho en mi vida. Todo lo que se aprende en el boxeo es totalmente aplicable a la vida y a la interpretación. Soy mejor actor gracias al boxeo", explica Hovik a Antena 3 Deportes.

Y su carrera en el cuadrilátero también le ha dado la vida como actor. De dar y recibir golpes en la cara a plasmar la suya en la pantalla. Todo un aprendizaje con el boxeo como telón de fondo: "Es un trabajo físico, mental... muy parecido al trabajo actoral.

Han pasado ya 17 años, pero Hovik Keuchkerian lo sigue recordando como si fuera ayer. Su trayectoria dentro del cuadrilátero también le ha dado vida en otras facetas. Ahora ha cambiado los guantes y el saco por las cámaras y la interpretación y tampoco se le da nada mal. El actor ha sido nominado a un Goya por 'Alacrán enamorado'.

