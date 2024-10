El gran gesto deportivo de Agustín Luján en la meta del Gran Trail Peñalara

La decimocuarta edición del Trail de Peñalara nos ha dejado una de las imágenes que todos los niños y niñas que comienzan a practicar deporte deberían ver para aprender los valores que tienen que primar en cualquier competición deportiva. Agustín Luján llegó a la meta en primer lugar, pero pensando que era segundo. Cuando vio que no era así, tomó una decisión con la que se ha ganado el respeto del deporte mundial. Le pidió el micrófono al speaker y explicó porque no cruzaba la línea de meta: "El ganador de la prueba es Javier, que se me fue subiendo a Navacerrada y no sé donde se ha perdido. Entonces, yo entro, pero el primero es él".

El extremeño marchaba líder de la carrera cuando en una bifurcación tomó un camino equivocado, que le hizo perder el primer puesto: "Hice dos kilómetros y digo, que raro que no veo balizas, pero yo seguí hasta un punto que dije: no, no, yo me he perdido", reconocía el campeón de la prueba. Retomó el camino correcto y durante el trayecto "me dijeron que Agustín no ha querido entrar, te está esperando para entrar tú. Digo: 'no hombre, eso son circunstancias de carrera, situaciones que están dentro de las carreras y lo tenemos que asumir'. Cuando llegué le dije que entrara primero él, pero no ha querido entrar".

Javier no le da importancia a la victoria en Navacerrada, después del gesto de Agustín. El extremeño reconoce que "si tuviera que elegir entre la victoria y el hecho; para mí, creo que es más importante eso, ¿no? El poner en valor esos valores que yo creo que las carreras de montaña deben de tener y no debemos perder".

Una carrera difícil pasada por agua

Esta edición es la más dura que se recuerda. Se esperó hasta el mismo viernes para tomar una decisión, por la seguridad de los participantes debido a los caprichos meteorológicos. La noche en la Sierra de Guadarrama, pasada por agua con un incesante diluvio, relámpagos y una niebla que endureció el terreno, y la experiencia de los corredores.

Esta edición, también ha sido una de las más competidas. Tras la baja del favorito, Pau Capell, por problemas en su rodilla derecha, la posibilidad de llevarse la victoria se abría a muchos participantes. Lo que nadie esperaba, que tras más de diez horas, el episodio se iba a resolver de la manera en la que lo hizo.

Ambos corredores, como dos que discuten por quién paga la ronda del bar, debatieron a escasos metros de la línea de meta sobre quién la pasaba primero. Finalmente, fue Javier, empujado por Agustín y el tercer clasificado, también extremeño, Jesús Bermejo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com