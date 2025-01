La gesta de Karen Kyllesø para alcanzar el Polo Sur sin asistencia: ¡1.130 kilómetros en 54 días!

Su travesía a vista de dron es como un punto negro en mitad de la inmensidad blanca. Se llama Karen Kyllesø, tiene 21 años y en noruega. Es la persona más joven en alcanzar el Polo Sur en solitario, una travesía de 1.130 km durante 54 días por el continente antártico. Ella está orgullosa de este desafío: "Solo tú puedes decidir, no hay nadie que pueda confirmar que lo que piensas es lo correcto. Creo que es muy emocionante, lo llevaré conmigo toda mi vida".

Las condiciones del reto eran extremas. Temperaturas de hasta 25 grados bajo cero y sin ninguna asistencia. "Tienes que sacar las cosas positivas y no pensar mucho en lo negativo", explica Karen Kyllesø.

Karen mide 1,52 metros y pesa 48 kg, lo más difícil fue engordar. Tenía que arrastrar un trineo de 100 kilos y no era fácil: "Me formé y me preparé mucho en lo físico y en lo mental y todo revisado por un equipo".

"Sola durante más de 50 días con mis pensamientos..."

Se sintió extraña al salir de su burbuja, en la que estuvo casi dos meses: "Estar en esa burbuja es algo único. Sola durante más de 50 días con mis pensamientos sin que los interrumpa internet ni las redes sociales."

Y cuando llegó a la civilización explicó que se sintió extraña al ver la estación de investigación Amundsen-Scott, que alberga edificios y maquinaria, lo cual contrastó con la naturaleza virgen que había experimentado. Esa decepción la superó pidiendo un plato de pasta, ensalada y verdura, con refresco y copa de champán.

La joven lleva la aventura en los genes, su madre fue una gran competidora de esquí de fondo. Ella ya con 15 años, en 2018, se convirtió en la persona más joven en cruzar Groenlandia sobre esquís. Ahora Karen vuelve a escribir otra página en la historia del Polo Sur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com