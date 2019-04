Zinedine Zidane, sobre el derbi: "Afición y jugadores tienen que estar a tope"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró convencido que pese a la distancia de nueve puntos con el Barcelona, "pase lo que pase" en el derbi madrileño del Santiago Bernabéu su equipo no dirá "adiós a la Liga" y reiteró que no van "a bajar los brazos hasta el final".

"Soy sincero, pase lo que pase mañana no decimos adiós a la Liga, no vamos a bajar los brazos hasta el final, mientras haya puntos en juego. Nuestra temporada no se acaba con el derbi. Lo digo con sinceridad, pase lo que pase", aseguró en rueda de prensa.

El técnico francés ve a sus jugadores recuperados del golpe anímico del empate en La Rosaleda: "Me preocupa estar bien, hicimos una buena semana y estamos preparados para el derbi. Es importante para los dos equipos, pero es un partido más en el que tenemos que dar el máximo y seguir con nuestra idea de juego".

Espera 'Zizou' "un partido muy complicado" en el que piensa que lo van "a pasar mal", y dedicó elogios a su rival: "El Atlético no es solo un equipo que defiende bien, es un equipo completo con jugadores importantes. Sabemos la dificultad que vamos a tener".

Será su primer derbi madrileño como entrenador, un momento para reivindicar su figura. No es ajeno a la crítica tras escuchar las primeras voces en su contra después de dos empates a domicilio en Liga ante Real Betis y Málaga. "Es un partido especial, un derbi. Oigo muchas cosas, gente que duda de mis habilidades como entrenador. Cada uno puede pensar lo que quiera, yo trato de concentrarme en qué hacer y tengo las ideas claras. Vamos a jugar ante un gran equipo y un gran entrenador", dijo.

No desveló el técnico francés si va a reforzar el centro del campo introduciendo una figura del perfil de Mateo Kovacic o Casemiro: "Vamos a jugar con nuestra idea, está clara. En el medio si hay que meter más peso, lo tenemos. Tenemos físico y técnica en el centro del campo".

El Real Madrid ha tenido más días de descanso por el calendario de Champions, pero Zidane asegura que "cada semana le toca a uno" y no lo consideró un factor decisivo para el derbi. Por último, dejó un mensaje a la afición madridista: "Lo que pido a la afición del Real Madrid es salir a tope como los jugadores, estar con el equipo como siempre hicieron. A lo mejor más porque es un derbi y siempre es particular".