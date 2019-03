Zidane: "A lo mejor Jesé se va un año al PSG y luego vuelve"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que su idea es contar con Marco Asensio para esta temporada porque es "muy bueno", además de dar prácticamente por hecho el traspaso de Jesé Rodríguez al PSG en la previa al partido amistoso con el Bayern de Múnich.

"Tenemos poco tiempo, pero el tema de Marco Asensio lo veremos tranquilamente en Madrid y tomaremos una decisión. Ahora mismo es jugador nuestro y la idea es que se quede. Es también el deseo del jugador, así que iremos hablando porque hasta el 31 de agosto puede pasar de todo", dijo el técnico francés en la sala de prensa del Red Bull Stadium (Nueva Jersey).

Zinedine Zidane dijo que en el partido amistoso ante el Bayern de Múnich el equipo hará aún mejor las cosas, en el que será el último encuentro de pretemporada. "Estoy muy contento del trabajo que hemos hecho tanto durante los entrenamientos en Canadá como luego en la gira por Estados Unidos y nos queda un tercer partido que es muy importante, en el que quiero que el equipo vaya a más, haga cosas mejores y también que los jugadores tengan más minutos", destacó Zidane.

Benzema no jugará ante el Bayern

En el once inicial no estará, de nuevo, el delantero Karim Benzema, que no se ha recuperado de las molestias que sufre en la cadera derecha. "Benzema no ha hecho trabajo con el resto del equipo y aunque sí ha trabajado individualmente al final no va a estar para el partido ante el Bayern de Munich". "El sábado estará de nuevo con nosotros en Madrid y veremos de cara a la Supercopa", comentó Zidane. De Marco Asensio, el joven centrocampista, Zidane reiteró que aunque hay muchos jugadores en su posición, su deseo es que se quede en el primer equipo, al igual que el colombiano James Rodríguez.

"No quiero que se vaya y sé que los colombianos desean que James juegue más minutos, pero lo que tiene que hacer es trabajar bien, duro en los entrenamientos", destacó Zidane. "Va a jugar más minutos que el año pasado, pero mi filosofía es la de exigir el máximo a cada jugador, y por lo tanto no tengo nada contra James, pero quiero que todos juntos hagamos al mejor equipo y ganemos partidos".

En cuanto al futuro del canario Jesé Rodríguez, Zidane confirmó que está en negociaciones con el Paris Saint Germain (PSG), pero que no hay nada cerrado. "Todavía no está cerrado nada, en cuanto que no hay ninguna firma y volveremos a Madrid, donde sabremos más sobre el asunto", admitió Zidane. "Creo que es un sitio idóneo para él porque se trata de un buen equipo, importante para que pueda marcar muchos goles. Pero el Madrid es su casa, estará un año y luego puede volver. No sé, ya veremos".

Alaba a Ancelotti

Sobre el entrenador italiano Carlo Ancelotti, nuevo técnico del Bayern de Munich, Zidane reconoció todo lo que le debe: "Estoy muy contento de poder verlo porque le tengo un gran respeto a Carlo, dado que lo conozco desde que yo era jugador, lo admiro y lo respeto muchísimo". "Luego, como tercer entrenador, aprendí muchísimo, en silencio, y gracias a él soy entrenador del Real Madrid después de todas las circunstancias que pasaron y como es lógico lo voy a saludar con muchísimo cariño, como siempre lo hago".

A la pregunta de si le afectaba la presión al frente del Real Madrid en su segunda temporada, Zidane dijo que le "encantaba" sentirla. "Llevo muchos años en el Real Madrid, la presión la he tenido siempre y me gusta porque te hace superar, pero como es lógico también tienes que ganar y para esto trabajamos y estamos preparados". A juicio de Zidane, "siempre es difícil mejorar en el Real Madrid, pero lo que sí tenemos muy claro es que queremos ganar todas las competiciones en la que vamos a estar". "

Estoy muy contento de empezar otra temporada al frente del equipo y con la satisfacción del buen trabajo que hemos realizado en la pretemporada", subrayó Zidane. Para Zidane, "lo importante es el primer equipo", sin embargo, añadió que "todos los que han venido de la cantera hicieron méritos para estar con nosotros y la experiencia les será de gran ayuda de cara al futuro".