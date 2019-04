Zidane: "No tengo decidido quién quiero que se quede y quién quiero que se vaya"

Ocho partidos complicados le quedan al Real Madrid. Sin nada en juego, tras caer en Copa y en Champions y con LaLiga a una distancia insalvable, Zidane tiene la difícil papeleta de motivar a un grupo, y a una afición, acostumbrada los éxitos. "No es fácil cuando te encuentras con una temporada así. Es complicado y hay que aceptarlo", afirma el francés.

"Cuando se puede ganar un partido hay que estar contentos, aunque no nos juguemos nada. Cuando se pierde es complicado. He vivido esto de jugador pero puede pasar el tener una temporada como esta", comenta Zidane.

El técnico confirma que van a cambiar cosas de cara al próximo curso. "Sí, algo cambiaremos. No he decidido quién quiero que se quede y quién quiero que se vaya", dijo en rueda de prensa.

Lo que sí tiene completamente claro es la calidad de los jugadores que tiene a su disposición: "Me cuesta sacar el dato de todo lo que han ganado, y no hablo solo de los tres años conmigo. La necesidad de este club es ganar y hacer cosas grandes, y lo haremos porque la gente nos quiere. Aceptamos las dificultades, y que venga menos gente al estadio".

Además, también respondió a Radomir Antic y cus críticas al Balón de Oro dado a Luka Modric. "La gente puede decir lo que quiera, yo lo siento mucho por ellos. Se lo merece y se lo ha ganado. Con entrega, con juego y con calidad", dice.

Para terminar, habló sobre Eden Hazard: "Siempre le he apreciado y todo el mundo lo sabe. Ha jugado en Francia y le he visto mucho, le conozco personalmente, no es nuevo decir que es un jugador fantástico".