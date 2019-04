Zidane: "Cristiano está al cien por cien; me hubiera gustado jugar con Casemiro y Benzema"

¿Cómo está la plantilla en el aspecto físico?

Cristiano está bien, al 100%. Por eso entrenó y va a estar mañana. Lo de Benzema y Casemiro es distinto, porque con Karim todavía tenía un punto de lesión y con Casemiro tampoco queremos arriesgar, tiene un edema. Tenemos una plantilla para que los demás puedan jugar y ya está.

¿Se arriesga Cristiano a una recaída?

Hoy puedo decir que no hay ningún riesgo. Él está entrenando y está al 100%, ya veremos el partido, pero ahora bien.

Casemiro dio el equilibrio, ¿hay variantes para sustituirle?

Vamos a intentarlo. Casemiro es Casemiro y otros jugadores pueden hacer el mismo trabajo que él. Vamos a intentar meter el equipo más competitivo posible, y el jugador que jugará mañana en su posición hará su trabajo seguro.

¿Siente presión por alcanzar la final? ¿Sería un fracaso no llegar?

Sí, sería un fracaso. Hasta ahora no hemos ganado nada, y mañana tenemos que intentar pasar, aunque será un partido muy difícil. Si no pasamos es un fracaso, porque queremos pasar.

¿Necesitará goles para pasar? ¿Cómo ve la vuelta?

Será muy complicado, más que la ida, porque se va a decidir todo mañana. Pero somos conscientes y preparamos el partido como siempre, respetando al rival, porque el City tiene jugadores muy buenos, sobre todo en ataque. Tenemos que pensar en nuestro fútbol. No podemos pensar que será igual que contra el Wolfsburgo y que marcaremos en 15 o 20 minutos dos goles. Vamos a sufrir hasta el minuto 90 o más. Lo importante es hacer un partido trabajado.

¿Qué opina del Leicester?

Los milagros no existen en el fútbol, han hecho una temporada fenomenal con Ranieri. Estoy contento por él y por todos los jugadores. Es admirable lo que hicieron todo el año. Es una cosa justa que se merece este equipo.

¿Cambiará el 4-3-3 con la ausiencia de Benzema?

No voy a cambiar, la idea es siempre la misma y más jugando en casa.

¿Qué Madrid espera mañana?

Ojalá que podamos hacer 90 minutos como en la segunda parte de Manchester y meter gol. Pero pensando en el partido que debemos hacer, hay que jugar al fútbol, intentar presionar arriba y meter la intensidad y concentración que requiere un partido de semifinal de Champions. Y sabiendo que el rival nos lo pondrá difícil.

Cristiano quiere que siga como entrenador del Madrid

Tenemos una gran relación. Para mí es muy importante que un jugador hable con su entrenador de esta manera, está haciendo un gran trabajo y me gusta que mi trabajo cale en los jugadores. Es importante que llegue en partidos y entrenamientos. Si conseguimos que esta relación siga así, estaré muy contento.

¿Plan para Agüero?

Él es un jugador fundamental para el City. No va a haber algo especial para defenderle. Lo más importante es lo que nosotros hagamos en el campo.

¿Cómo vive las sensaciones a diario desde que es entrenador del Madrid?

Cuando uno es técnico del Madrid se imagina que puede llegar muy lejos en la Champions. Estoy muy contento de lo que está pasando ahora mismo, del día a día, del trabajo que realizamos todos, y es lo que me llena como entrenador. Tenemos muchas ganas de que acabe todo muy bien, porque estos jugadores se lo merecen. Habrá que trabajarlo hasta el final.

Kevin de Bruyne

No quiero opinar de un jugador de manera individual. Habrá un equipo muy fuerte que va a intentar pasar a la final. No podemos pensar que porque jugamos en el Bernabéu será fácil, vamos a tener que sufrir.

¿Toni Kroos tendrá que ayudar más sin Casemiro?

Sí, pero no sólo Kroos. Cuando no tengamos el balón habrá que defender bien, como lo estamos haciendo últimamente, y eso es importante. No sólo Kroos o los defensas, es un trabajo de todos.

¿Charla antes de jugar la semifinal?

Los jugadores ya saben lo que vamos a jugar. Yo voy a ser como siempre, les diré dónde nos pueden hacer daño y dónde tendremos que tener cuidado. No es momento para la motivación, ellos ya lo saben, sobre todo con su experiencia.

¿Recuperación rápida de Cristiano?

Él es así, es un jugador que recupera muy rápido, se cuida mucho y mañana ya estará al 100%.

¿Cómo de importante es que Cristiano esté al 100%?

Le necesitamos al 100%. Es un jugador distinto y sus números lo están demostrando. Me hubiera gustado jugar también con Casemiro y Benzema, pero lo haremos bien.