Zidane: "Si no pasamos a la final de la Champions será un fracaso"

PODRÁ CONTAR CON CRISTIANO; BENZEMA Y CASEMIRO, BAJAS

Zinedine Zidane confirmó en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el City que Cristiano Ronaldo jugará, ya que "está al 100%", y dio por seguras las bajas de Casemiro y Benzema. El técnico aseguró que no pasar a la final "sería un fracaso" y también recalcó que deben centrarse en su fútbol y no en el rival. Además, afirmó que no espera un partido como el del Wolfsburgo y que sufrirán hasta el final.