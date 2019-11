Zidane sobre Mbappé: "Yo ya estoy enamorado de él desde hace tiempo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido del martes contra el París Saint Germain. El técnico ha analizado el encuentro y lo que supondrá la visita de Mbappé al Santiago Bernabéu. El francés ha expresado su opinión clara sobre el delantero asegurando que lleva enamorado de él desde hace tiempo. "Yo estoy enamorado de Mbappé primero como persona. Lo conozco desde hace tiempo. Vino aquí a hacer una prueba", ha asegurado.

Zidane fue también preguntado sobre los pitos de la afición hacia Gareth Bale y Sergio Ramos. El entrenador del conjunto blanco no ha dado importancia a lo ocurrido y ha confesado que no es algo que le siente mal. "Nuestra afición es importante para cada jugador, es un plus. Pasó eso y después de los pocos minutos estuvo bien con el equipo y eso es lo que queremos", ha explicado.

Sobre el rival

El francés ha analizado el partido con detalle asegurando que el PSG es un gran rival muy fuerte, que lo está haciendo muy bien en los últimos partidos y que el equipo debe estar preparado para ello. "El partido de mañana es corazón, cabeza, concentración y fútbol. Queremos hacer un buen partido. Sabemos que ellos están haciendo una temporada magnífica y que la exigencia tiene que ser mayor", ha confesado.

Zidane no ha querido dar pistas sobre cuál será el once de mañana aunque sí que se ha mostrado muy convencido con que mañana jugarán Neymar y Mbappé por parte del PSG. Sobre la situación de Gareth Bale ha sido más precavido y ha logrado esquivar las preguntas de los periodistas explicando únicamente que el galés se encuentra en perfecto estado para disputar el encuentro.