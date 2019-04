Zidane: "La idea es que Benzema esté con nosotros la semana que viene"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dejó su futuro en el aire cuando fue preguntado por los refuerzos en los que trabaja el club para la próxima temporada y enfocó solamente al encuentro de Las Palmas como objetivo.

"No sé el papel que tendré yo, hoy estoy aquí pero no sé a final de temporada lo que va a pasar. Se habla mucho de jugadores que vienen, de los que se van a ir, es lo normal como siempre, pero me concentro en los partidos", dijo. Esa misma reflexión la dejó para hablar de la portería y el posible interés en fichar a David De Gea.

"No me planteo nada porque no se que va a pasar después de mañana y en el fin de temporada. Lo que puedo decir es que estoy muy contento con los porteros que tengo, no solo con Keylor, también con Kiko que es profesional y entrena muy bien pero desgraciadamente juega poco y con Rubén que también entrena fenomenal".

Contento con Varane

Zidane fue optimista en el momento que vive el Real Madrid tras avanzar a cuartos de final de Liga de Campeones. "Después de tres victorias siempre estas mejor, los entrenamientos y el ambiente, pero tenemos que pensar en seguir adelante porque los partidos que vienen van a ser cada vez más difíciles. Estamos en buen momento pero no significa nada, hay que entrar en los partidos preparados".

Es el punto en el que más incide Zidane antes de cada duelo, "entrar fuerte en el partido", y avisa del momento que atraviesa Las Palmas. "Sabemos que va a ser un partido complicado porque el rival, con sus armas, va a intentar molestar. Meteremos al mejor equipo para intentar ganar el partido". Preguntado por jugadores, el técnico madridista dejó palabras hacia el francés Raphael Varane, suplente con el regreso de Pepe.

"Es un jugador que puede jugar más o menos pero estoy contento con su trabajo. Es un jugador joven que lleva cuatro años pero sigue siendo joven y no nos damos cuenta de la edad que tiene". "Ha crecido muy rápido, no quiero hablar solo de la edad pero veo su futuro en el Real Madrid aunque a veces pueda jugar menos. Siempre hay que tomar decisiones de cara a cada partido, no voy a centrarme en lo que se hace en los últimos días miro el partido siguiente y elijo a dos jugadores. Le veo bien, comprometido y que mejora día tras día", agregó.

Piensa en el día a día

No quiso entrar el técnico madridista en la cantidad de lesiones que el Real Madrid está sufriendo esta campaña, para no juzgar el trabajo del pasado, y optó por destacar que a días del regreso al grupo de Benzema, están todos sus jugadores en condiciones de jugar. Tampoco se mostró preocupado por el equipo que tocará en cuartos de final de Liga de Campeones.

"No es algo que me preocupe, pienso solo en mañana y luego el Sevilla y Barcelona. Cuando sea el sorteo lo hablaremos después, no tengo opinión concreta ahora. No prefiero a uno u a otro, a esta altura de competición solo puedes ver quien te toca".