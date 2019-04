Zidane: "Quiero que Benzema se concentre solo en el fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que espera que su compatriota, el delantero Karim Benzema, se centre solo en el "futbol", después de no ser convocado por el seleccionador francés Didier Deschamps y después de que se conociese este viernes que declaró como testigo en un investigación judicial por "blanqueo en banda organizada" y "blanqueo de tráfico de drogas".

"No me voy a meter en si es justo o injusto", dijo sobre que Deschamps no le convocase. "Todavía están investigando. Lo que quiero es que se concentre solo en lo que tiene que hacer, pensar en el partido de mañana. Hemos hablado y lo mejor es pensar solo en fútbol", continuó.

"Benzema se siente bien"

El delantero declaró como testigo en un investigación judicial por "blanqueo en banda organizada" y "blanqueo de tráfico de drogas", según informa el diario francés Libération, por lo que se ve envuelto en un segundo caso tras el presunto chantaje con un vídeo de contenido sexual a su compañero de selección Mathieu Valbuena, que le apartó de los 'bleus'.

Sin embargo, Zidane explicó que Benzema se siente "bien", sobre todo en el apartado físico. "Se encuentra a gusto, no se resiente de la lesión. Ha tenido 22 días de lesión y está mejor poco a poco. En el parón, como se va a quedar, vamos a poder trabajar con él", concluyó.