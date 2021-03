Zidane, antes del derbi: "Pase lo que pase, seguiremos vivos en la Liga"

Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido clave de mañana ante el Atlético de Madrid. Un encuentro que puede ser crucial en el desenlace liguero, los rojiblancos si ganan aventajarían al Madrid en 8 puntos y con un partido menos, el empate les beneficiaría y la derrota ante los blancos igualaría más que nunca la clasificación.

Una de las dudas que atormenta a los madridistas es la posibilidad de que Karim Benzema no forme parte de la alineación en el partido de mañana. El francés lleva varias semanas fuera de los terrenos de juego y sin él los resultados son muy negativos.

Sin embargo, en el día de ayer, el delantero francés se entrenó con normalidad y Zidane ha confirmado su presencia: "Estamos contento de verlo con nosotros. Veremos mañana cómo ocurren las cosas, mañana estará con nosotros, es una alegría para todos", explicó.

El Real Madrid, úncio equipo que no ha perdido en el Wanda Metropolitano

El técnico francés, ante la posibilidad de no ganar mañana ha querido mostrar la confianza en el equipo y en las posibilidades de luchar la Liga pese a cosechar un mal resultado en el derbi : "Es una final, pero como todos los partidos. Nosotros cuando jugamos siempre tenemos que ganar. Pase lo que pase mañana vamos a seguir vivos en la Liga".

También ha querido informar sobre el estado de Hazard: "No hay recaída. Queremos que esté al 100% cuando pueda volver. Es lo que está haciendo, poco a poco, sin prisa. Sabemos la importancia que tiene en nuestro equipo, pero tenemos que estar con su sensación", aseguró.

Un dato importante para antes del partido es que el Real Madrid es el único equipo que aún no ha perdido en el Wanda Metropolitano, algo en lo que Zidane no parece prestar mucha atención: "No significa nada. Mañana es otra historia, otro partido. Lo de antes no te va a ayudar a nada".