Victorias de Valencia, Alavés y Betis en la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Valencia sentenció la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que le enfrentó al Real Zaragoza tras ganar por 0-2 en La Romareda con ambos tantos conseguidos en la segunda mitad. El primero llegó en un córner en el minuto 80 rematado por Rodrigo y el segundo, en el tiempo añadido, por medio de un penalti transformado por Parejo.

El partido fue jugado por una gran mayoría de suplentes en ambos conjuntos con dos partes diferentes. En la primera hubo mucho tanteo dando la sensación de que el conjunto maño no quería cometer errores que propiciaran contragolpes de su rival; y por eso no arriesgaba en el medio campo cuando tenía el balón en su poder, y un Valencia que no tenía prisa ya que contaba con la ventaja del partido de vuelta en Mestalla.

La segunda fue más abierta y decantó jugada de estrategia que culminó un Rodrigo que apenas llevaba diez minutos sobre el terreno de juego y cerró un penalti en la prolongación.

Medrán lidera la victoria del Alavés

Un buen partido de Álvaro Medrán impulsó al Alavés, que ganó 0-1 al Getafe en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con un gran partido del centrocampista del conjunto vitoriano. Medrán se convirtió en el mejor jugador de un encuentro poco atractivo que no vio un gol hasta el minuto 86, cuando el venezolano Christian Santos marcó para dar una ventaja muy importante a su equipo de cara al choque de vuelta.

Tanto Getafe como Alavés saltaron al terreno de juego con muchos poco habituales. Nombres como los de Enzo, Molinero, Santos, Bruno, Olivera o Serguo Mora poblaron el césped de caras nuevas en ambos clubes, que ofrecieron un partido muy aburrido y demasiado táctico dividido en dos partes claramente diferenciadas.

El dominio del Alavés se concretó precisamente con una acción de Medrán, que a cinco minutos del final lanzó una falta magistral que cabeceó a la red el venezolano Christian Santos cuando el encuentro agonizaba. Ese remate, y la contestación postrera de Amath con un fallo en un mano a mano, fue el único peligroso en la segunda parte y bastó al Alavés para llevarse media eliminatoria en un partido deficiente que Medrán salvó del tedio.

El Betis se lleva el triunfo de Cádiz

El Betis ha ganado en casa del Cádiz por 1-2 el partido de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con dos goles del delantero cordobés Sergio León, uno en cada periodo de juego.

En líneas globales, el Betis fue superior en el encuentro ante un equipo de Segunda División que peleó dignamente y en momentos determinados planteó problemas a un contrincante de la máxima categoría. A poco de haberse iniciado el partido se adelantó el Betis.

León, que andaba por las inmediaciones del área rival, aprovechó un rechace para marcar un golazo (m.5). Le pegó al balón de primeras, tal y como le vino, desde fuera del área y colocado a la escuadra izquierda de la meta cadista.

El equipo verdiblanco tomó el papel que quería, el de dominador del juego, amasando cada pelota con paciencia, tocando y tocando ante un Cádiz que, igualmente, se dispuso en el campo tal y como le gusta a su entrenador, Álvaro Cervera: bien cerrado.