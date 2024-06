El Zamora y un ascenso muy romántico: Carlos Parra pide matrimonio a su novia delante de cientos de aficionados

Con la voz afónica y pocas horas de sueño tras una noche larga de celebraciones, Carlos Parra nos recibe en el Estadio Ruta de la Plata donde juega su equipo, el Zamora Club de Fútbol. Allí, el lateral derecho nos muestra con orgullo el vídeo de una de las victorias más importantes de su vida. Su novia Ana, con la que lleva saliendo 13 años, le ha dicho "sí, quiero". Y lo ha hecho delante de sus compañeros y centenares de aficionados que festejaban el ascenso del Zamora a Primera FREF.

"No se lo dije a nadie para no gafarlo"

Lo había soñado muchas veces y lo tenía todo planificado. "Sólo lo sabía el capitán del equipo, Dani Hernández, y mi amigo Diego, que era el encargado de ir a recoger el anillo que lo tenía guardado en el vestuario. No se lo había querido decir a nadie para no gafarlo", sonríe el jugador.

Con los actores listos para actuar, sólo faltaba un pequeño detalle: ganar en San Sebastián de los Reyes al C.D. Sanse. Un gol de Luis Rivas en la segunda parte daba el triunfo al equipo zamorano y el empujón a Carlos Parra para poner la guinda a la gesta deportiva. "Fue todo una locura. Mi madre estaba en la grada y no la dejaban bajar al campo. Pero cuando vi el momento, no dudé. Me dirigí a ella, planté la rodilla y le enseñé el anillo", narra emocionado.

"Me quería morir"

Ana Lobo, la novia, vestida con la camiseta del Zamora, no se lo creía. Asegura que lo llevaba mucho tiempo esperando, "aunque no me imaginaba que fuera así porque Carlos es muy vergonzoso". "Me quería morir, nervios, emoción, ganas de llorar y un poco de vergüenza porque me estaba mirando todo el mundo. De hecho, en ese momento ni le contesté porque estaba tan nerviosa que le di en un beso y ya", reconoce.

"En ese momento ni le contesté porque estaba tan nerviosa que le di en un beso y ya..."

Ahora, con el anillo en el dedo, coge con fuerza la mano de su futuro marido. De momento, no tienen fecha de boda. Carlos afronta la negociación con el Zamora Club de Fútbol para una posible renovación de cara a la temporada que viene. Ana está preparando las oposiciones de magisterio convocadas para el próximo mes. Sin embargo, miran al futuro con la emoción de organizar el día en el que se dirán el "sí quiero" definitivo que será tan especial como la pedida de mano.

