Xavi, tras caer eliminado en Copa del Rey ante el Athletic: "No tuvimos suerte en el sorteo"

El FC Barcelona cayó eliminado de la Copa del Rey este pasado miércoles tras perder en cuartos ante un Athletic que se hizo gigante en San Mamés (4-2). Los culés, que hace semanas también perdieron la final de la Supercopa de España ante el Madrid (4-1), se despiden de dos torneos nacionales en los que el club tenía puestos muchas esperanzas.

Ahora, Xavi y el Barça se quedan sin red, a finales de enero solo están 'vivos' en dos competiciones: en la Liga (a 7 puntos del Madrid) y en la Champions (jugarán los octavos ante el Nápoles). No obstante, tras la dura eliminación copera, Xavi Hernández recalcó su decepción pero a la vez repitió hasta en varias ocasiones que "podemos estar orgullosos porque competimos hasta el final".

Xavi: "No tuvimos suerte en el sorteo"

Es más, la leyenda del club azulgrana también se refirió al sorteo de cuartos: "No tuvimos suerte, fue una desgracia...", explicó Hernández, cuyo equipo llegó a esta ronda de Copa del Rey tras eliminar al Barbastro (2º RFEF) en 1/16 y al Unionistas de Salamanca (1º RFEF) en octavos.

"Estoy tranquilo, intentaremos ganar Liga y Champions"

El conjunto culé dio la cara y eso a Xavi le basta: "Me siento muy orgulloso porque luchamos hasta el final con gente muy joven, fue un partido de cara y cruz". El de Terrassa hizo hincapié en las dos competiciones en las que siguen con opciones de ganar el título: "Intentaremos ganar LaLiga y la Champions. Estoy tranquilo. Quedan los títulos más importantes y los lucharemos".

"Si no estamos al nivel de competitividad lo normal es que me marche"

Los periodistas le recordaron unas declaraciones que él mismo pronunció hace unos días: "Si no ganamos Liga, Copa o Champions me iré", ahora, sin opciones coperas, con un panorama complicado en Liga y con casi nulas esperanzas en Europa, Xavi reiteró lo dicho: "Dije una realidad, si no estamos al nivel de competitividad lo normal es que me marche. Estamos en un club grande. Estoy en el Barça. Si no ganas, el entrenador queda señalado. Aun así creo que es el inicio de algo importante, esté yo o no", sentenció.

Con este duro varapalo, el calendario del Barça se libera y los culés centrarán sus esfuerzos en la Liga, donde competirán los próximos 5 partidos antes de viajar a Nápoles en la ida de los octavos de final el 21 de febrero. Antes recibirán al Villarreal este próximo sábado.