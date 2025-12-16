La Fórmula 1 regresará a Portugal en 2027 y 2028

La Fórmula 1 volverá al Autódromo Internacional do Algarve en 2027 y 2028. El campeonato ha cerrado un acuerdo con el Gobierno de Portugal, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar para recuperar un trazado que ya formó parte del Mundial en 2020 y 2021.

El circuito de Portimao, donde Lewis Hamilton superó el récord de victorias de Michael Schumacher en 2021, volverá a ser escenario del Gran Circo en un país con larga tradición automovilística, que en el pasado acogió Grandes Premios en Oporto, Monsanto y Estoril, este último célebre por la primera victoria del brasileño Ayrton Senna en 1985.

"Estoy encantado de ver a Portimao regresar al calendario de la Fórmula 1"

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró el retorno del trazado luso: "Estoy encantado de ver a Portimao regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos".

Desde el Gobierno, el ministro de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, subrayó el impacto económico del evento: "El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades a lo largo de toda la cadena económica y proyectando al país como un destino competitivo y fiable. Refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, poniendo en valor los territorios y creando oportunidades para las economías locales. Será un evento que, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, potenciará la imagen de Portugal en todo el mundo".

También mostró su satisfacción el presidente y CEO del circuito, Jaime Costa: "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula Uno en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, ofreciendo un potente impulso para nuestro turismo, la región y la comunidad".

Hamilton superó a Schumacher aquí

Con esta firma, Portimao recupera un lugar en el calendario y Portugal vuelve a situarse en el mapa mundial del motor con un acuerdo que garantiza dos años consecutivos de Gran Premio.

