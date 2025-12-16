Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Encuentran el cadáver de un ciclista desaparecido en Mazarrón, Murcia

El cuerpo sin vida del ciclista ha aparecido en la rambla de Las Moreras. Se le perdió la pista este lunes coincidiendo con las fuertes lluvias en el municipio.

Imagen de archivo ciclista

Encuentran el cadáver de un ciclista desaparecido en Mazarrón, Murcia | Freepik

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La Guardia Civil ha hallado en la rambla de Las Moreras, en el término municipal de Mazarrón (Murcia), el cadáver de un ciclista que permanecía desde este lunes desaparecido, según han confirmado fuentes de la Benemérita. El hombre, según informa el diario La Verdad, es un vecino del municipio de 61 años. La Guardia Civil investiga ahora si el deceso guarda relación con el fuerte episodios de lluvia registrado a comienzos de esta semana.

La Región de Murcia se mantuvo en alerta amarilla y se registraron hasta 189 incidencias relacionadas con el episodio de lluvias. Según explicaron fuentes de Emergencias, las zonas más afectadas fueron Totana y Alhama de Murcia. El cuerpo del varón corresponde al de un ciclista al que se le perdió la pista este lunes, coincidiendo con un fuerte episodio de lluvias registrado en el municipio.

Las alertas en torno a la desaparición de este vecino se activaron a última hora de este lunes. Familiares del ciclista denunciaron que el hombre había salido a dar una vuelta con su bicicleta y no había vuelto. Al parecer, según explicaron fuentes municipales, fue visto en torno a las 17:00 horas por la zona de Bolnuevo, perdiéndose después su rastro. El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El puntazo imposible de Alcaraz en Montecarlo, premio al mejor golpe de 2025

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Arthur Fils este viernes en Montecarlo

Publicidad

Deportes

El entrenador Xabi Alonso en rueda de prensa

Xabi Alonso respalda a Florentino Pérez y pide "que se sepa la verdad" en el caso Negreira

Imagen de archivo ciclista

Encuentran el cadáver de un ciclista desaparecido en Mazarrón, Murcia

Trofeo que acredita al ganador/a del premio The Best

Premios The Best 2025: Dembelé y Aitana Bonmatí, los grandes favoritos

Lewis Hamilton en el Autodromo Internacional do Algarve
F1

La Fórmula 1 regresará a Portugal en 2027 y 2028

Hugo Duro (d) celebra su gol junto a Rafa Mir
Valencia

La pulla del Valencia al terraplanista Javi Poves tras su insulto a Hugo Duro: "El problema de ser plano..."

Aitor Ruibal en el partido en Vallecas
Betis

Un aficionado le pide a Ruibal que se pinte las uñas y el bético le contesta en plena entrevista

El capitán del Betis tuvo que interrumpir por un momento su entrevista para responder a gritos homófobos en Vallecas.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras disputar la final de las ATP Finals 2025
Tenis

Patrick Mouratoglou señala al tenista que puede romper la hegemonía de Alcaraz y Sinner

"Tiene potencial y posee la mente", asegura el histórico entrenador francés.

El exluchador de MMA Geronimo Dos Santos

Muere el exluchador de MMA Geronimo Dos Santos a los 45 años tras desaparecer mientras nadaba en un río

Roony Bardghji celebra un gol con el Barcelona

Guadalajara - Barcelona: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Copa del Rey, en directo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la final de Roland Garros

Marcos Baghdatis y el tenista que puede romper el dominio de Alcaraz y Sinner: "Puede y creo que lo hará"

Publicidad