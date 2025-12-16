Encuentran el cadáver de un ciclista desaparecido en Mazarrón, Murcia

La Guardia Civil ha hallado en la rambla de Las Moreras, en el término municipal de Mazarrón (Murcia), el cadáver de un ciclista que permanecía desde este lunes desaparecido, según han confirmado fuentes de la Benemérita. El hombre, según informa el diario La Verdad, es un vecino del municipio de 61 años. La Guardia Civil investiga ahora si el deceso guarda relación con el fuerte episodios de lluvia registrado a comienzos de esta semana.

La Región de Murcia se mantuvo en alerta amarilla y se registraron hasta 189 incidencias relacionadas con el episodio de lluvias. Según explicaron fuentes de Emergencias, las zonas más afectadas fueron Totana y Alhama de Murcia. El cuerpo del varón corresponde al de un ciclista al que se le perdió la pista este lunes, coincidiendo con un fuerte episodio de lluvias registrado en el municipio.

Las alertas en torno a la desaparición de este vecino se activaron a última hora de este lunes. Familiares del ciclista denunciaron que el hombre había salido a dar una vuelta con su bicicleta y no había vuelto. Al parecer, según explicaron fuentes municipales, fue visto en torno a las 17:00 horas por la zona de Bolnuevo, perdiéndose después su rastro. El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre.

