Laporta mantuvo los pagos a Negreira porque "merecían la pena" y niega favores arbitrales al Barça

El mandatario culé justifica los pagos a Negreira y a su hijo, que según él fueron "heredados". Luis Enrique y Valverde declaran ante la jueza que nunca vieron los informes.

Laporta llega al Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido este jueves durante cerca de una hora ante la jueza que investiga el caso Negreira.

Ha defendido que, durante su primera etapa al frente del club (2003-2010), decidió mantener los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira por considerar útiles los informes que elaboraban él y su hijo Javier. Y fue tajante: "en absoluto" los árbitros favorecieron al Barça, un equipo que, según subrayó, era entonces un "ejemplo en el mundo".

Una práctica "heredada"

Laporta acudió al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en calidad de testigo, después de que su imputación quedara archivada por prescripción. Las fuentes judiciales consultadas detallan que explicó que los pagos -7,3 millones entre 2001 y 2018- eran una práctica "heredada" de directivas previas y que desde el área deportiva le trasladaron que eran necesarios para mantener los informes sobre árbitros y tareas de scouting.

El dirigente blaugrana aseguró que nunca llegó a conocer personalmente a Negreira ni a su hijo y que, pese a la polémica, el club ha entregado al juzgado 629 informes localizados hasta ahora, aunque matizó que este tipo de documentación suele destruirse cada cinco o seis años.

"Era una situación heredada"

Laporta insistió en que la decisión de mantener los pagos respondía a criterios deportivos: "merecían la pena" porque aportaban informes sobre árbitros y análisis de jugadores que podían interesar al club. También subrayó que el Barça de aquella época -el de Ronaldinho, Messi o Xavi- no necesitaba ningún tipo de ayuda arbitral para ganar: "En absoluto nos han beneficiado".

En esa misma línea recordó que su predecesor Joan Gaspart -citado a declarar el 6 de febrero- ya había mantenido esa relación contractual y que él simplemente dio continuidad a lo que encontró.

Luis Enrique y Valverde nunca vieron los informes

La jornada de declaraciones incluyó también las testificales, por videoconferencia, de los exentrenadores Luis Enrique Martínez (2014-2017) y Ernesto Valverde (2017-2020). Ambos coincidieron en señalar que no conocieron ni utilizaron esos informes.

Luis Enrique aseguró que no tenía conocimiento de ellos, mientras que Valverde fue incluso más claro: no los había visto nunca, no sabía si existían y le daba igual porque no los hubiese utilizado. El actual técnico del Athletic llegó a explicar que en su club también recibe información arbitral y tampoco la usa.

Ambos insistieron en que, durante sus etapas en el Barça, en las que ganaron dos Ligas cada uno, jamás se sintieron beneficiados por los colegiados.

Lo que viene ahora en el caso Negreira

Para finales de enero la jueza ha citado como investigado al propio FC Barcelona, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort. También comparecerán como testigos Joan Gaspart y el responsable actual de atender a los colegiados en los partidos disputados en el estadio culé.

El caso, que investiga si los pagos a si los pagos que el Barcelona hizo a Negreira y a su hijo -más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018- pudieron constituir un delito continuado de corrupción deportiva, sigue avanzando con el testimonio de los principales actores de la etapa en cuestión.

