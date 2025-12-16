Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La pulla del Valencia al terraplanista Javi Poves tras su insulto a Hugo Duro: "El problema de ser plano..."

Nueva polémica de Javi Poves: llama "subnormal" a Hugo Duro y el Valencia responde en redes.

Hugo Duro (d) celebra su gol junto a Rafa Mir

Luis F. Castillo
Publicado:

El rifirrafe entre Javi Poves, entrenador y propietario del Colonia Moscardó (Segunda RFEF), y el futbolista del Valencia CF, Hugo Duro, ha ido en aumento después del último ataque público del técnico madrileño.

Poves, conocido por sus polémicos discursos, ha vuelto a protagonizar un capítulo controvertido al insultar directamente al delantero. La disputa comenzó hace unas semanas, cuando Poves criticó duramente a sus propios jugadores en declaraciones públicas.

"Esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia"

Hugo Duro

Unas palabras que no pasaron inadvertidas para Hugo Duro, que salió en defensa de los futbolistas del Moscardó con un mensaje contundente: "¡Hola Javi! Yo no hablo de quién tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. ¡Buenas noches amigo!"

La respuesta del delantero no sentó bien al entrenador, que replicó con un ataque directo e insultos: "Es nivel. Luego sale el subnormal de Hugo Duro, que si digo a mis jugadores y tal. Es lo que hay, cuando no hay nivel, no hay nivel. Cuando una cosa se repite, es lo que hay".

La respuesta del Valencia

Las palabras de Poves, que en el pasado ha defendido teorías como el terraplanismo o la abolición del profesionalismo, han provocado una reacción inmediata del Valencia CF.

El club ha salido públicamente en defensa de su jugador con un mensaje cargado de ironía y dirigido directamente al ideario del técnico del Moscardó: "El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente. Respeto siempre a todos y, especialmente, a nuestro Hugo Duro".

El cruce de declaraciones vuelve a situar a Javi Poves en el foco por sus formas y su discurso, mientras el Valencia cierra filas en torno a uno de sus futbolistas más destacados esta temporada.

