Vuelven los 'García': Gonzalo y Fran noquean al Dortmund y meten al Madrid en semifinales del Mundial de Clubes (3-2)

'Los García' han vuelto. Gonzalo y Fran García metieron al Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes tras anotar los dos goles ante el Dortmund (3-2). El delantero madrileño de 21 años marcó su tercer gol del campeonato y Fran García refrendó a Xabi -le ha dado todos los minutos en el Mundial- anotando su primero. Los blancos, por su parte, ganaron su cuarto partido consecutivo y sellaron su pase hacia el penúltimo escalón para llegar al título, ronda en la que se enfrentarán al todopoderoso PSG (venció 2-0 al Bayern). El Dortmund se metió en el partido demasiado tarde (gol de Beier en el 93'), segundos después Mbappé sentenció con un golazo de tijera y todavía quedaba la peor noticia para los blancos con un penalti innecesario de Huijsen con 3-1 arriba que le valió la roja directa.

Gonzalo vuelve a abrir la lata... y ya son tres goles

Esta vez el equipo de Xabi Alonso dio el primer golpe antes que nunca, en el minuto 10 Gonzalo García realizó un desmarque de puto nueve y aprovechó un centro lateral de Güler y desviar el balón lo suficiente para desconcertar a Kobel. El Madrid estaba yendo de menos a más en este Mundial pero en el encuentro de hoy se reafirmó la imprenta del tolosarra: presión arriba, juego directo y mucha, mucha movilidad entre líneas, además de contar con una referencia como Gonzalo que, pese a su escasa altura, fija a los centrales rivales como nueve que es.

Ya hay imprenta clara de Xabi Alonso: presión, sin sistema fijo y juego directo

No tuvo mucha opción el Dortmund, que como maniobra defensiva se adjudicaba una posesión que no iba a ningún lado. El Madrid le 'dejaba' pero al mismo tiempo mostraba una intensidad en la presión que nunca se había visto en la era Ancelotti. El segundo tanto llegó 10 minutos después en una jugada de toda la vida: asociación directa, desmarque de Arnold en segunda línea y un pase de la muerte que se paseó por el área hasta que apareció Fran García para fusilar a Kobel: "Con esta formación me siento cómodo. Tengo la libertad de poder subir y bajar", decía el ex del Rayo al descanso.

Una siesta que casi le cuesta el partido al Madrid

La segunda parte fue un mero trámite pero terminó con sustos y una muy mala noticia para los madrileños. El Dortmund tiró de casta y el Madrid, ya con el partido en el bolsillo, encajó dos goles y se quedó sin Huijsen por un penalti innecesario que le valió la roja directa. Entre medias Mbappé marcó un golazo de tijera (3-2) y Courtois terminó sacando una mano milagrosa en la última jugada. Susto de los grandes por una desconexión imperdonable de la que Xabi tomará nota en vestuarios.

Sin Huijsen en semifinales

El Madrid, eso sí, practica ahora el fútbol más moderno, sin depender de un sistema fijo y adaptándose a las virtudes y defectos de su oponente. También arriesga más que con Ancelotti, pero así es el estilo de Xabi. Juventus y Borussia ya han sido víctimas de su esquema, ahora llega la prueba más complicada en estos momentos en el mundo del fútbol: batir al PSG de Luis Enrique.

Cruces de semifinales del Mundial de Clubes

Con la victoria madridista queda conformado el cuadro de semifinales del primer Mundial de Clubes de la historia: Fluminense-Chelsea y PSG-Real Madrid.

