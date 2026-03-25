Vinícius se pronuncia con rotundidad sobre su futuro en el Real Madrid

Vinícius Júnior ha deseado suerte a Antoine Griezmann tras su fichaje por el Orlando City al tiempo que ha dejado claro que su futuro inmediato sigue ligado al Real Madrid. El brasileño aseguró que aún es "muy joven" para aventurarse en otras ligas menores y que piensa "jugar en el Real Madrid mucho tiempo".

"Griezmann es un grandísimo jugador, hizo una excelente carrera en España, con Francia... Le deseo mucha suerte, me gusta mucho su estilo", ha afirmado el madridista en rueda de prensa en Orlando (EE.UU.) previa al amistoso entre Brasil y Francia. El extremo también destacó el "gran carisma" del delantero francés, que iniciará una nueva etapa en la MLS a partir de 2026.

En clave personal, Vinícius descartó seguir ese camino a corto plazo. A sus 23 años y con contrato hasta 2027, el brasileño atraviesa además un gran momento de forma tras un inicio irregular de temporada, siendo decisivo en los octavos de final de la Champions ante el Manchester City y en el último derbi liguero frente al Atlético.

"No somos los favoritos"

El atacante también habló sobre las opciones de Brasil en el Mundial de 2026, donde rebajó las expectativas de la 'Canarinha'.

"Creo que no somos los favoritos. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí... Solo necesitamos juntarnos, y después con Ancelotti tenemos una mejor idea de cómo jugar. Nos quita mucha presión. Haremos todo lo posible para que Brasil vuelva a estar en la cima. No queremos ser favoritos, queremos que Brasil esté en la cima".

Vinícius asumió además el rol que se espera de él en la gran cita: "Estoy preparado para todos los retos de mi carrera. Ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder".

"Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial", abundó.

Brasil y Francia se miden este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, en un duelo preparatorio para el Mundial de 2026 que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

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