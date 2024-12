Vinícius Jr gana el premio The Best 2024 de la FIFA

Vinicíus Jr, delantero del Real Madrid, se ha coronado este martes en Doha con el primer premio The Best de su carrera, el premio que otorga la FIFA al mejor jugador del año. El delantero del Real Madrid sucede en el palmarés a Leo Messi, ganador del galardón en los dos últimos años.

A diferencia de lo ocurrido el pasado mes de octubre, cuando el brasileño no acudió a la gala del Balón de Oro en París, Vinícius sí estuvo presente en la gala de la FIFA en Doha y se mostró muy agradecido por el premio.

"Parecía imposible llegar hasta aquí cuando era pequeño. Ver la pobreza y el crimen de pequeño y poder llegar hasta aquí es muy importante para mí. Quiero agradecer a todos. Quiero seguir por mucho tiempo jugando en el Real Madrid, además de agradecer al Flamengo que es donde empecé", indicó el jugador brasileño.

Palmarés The Best de la FIFA

Cristiano Ronaldo (2016)

Cristiano Ronaldo (2017)

Luka Modric (2018)

Leo Messi (2019)

Robert Lewandowski (2020)

Robert lewandowski (2021)

Leo Messi (2022)

Leo Messi (2023)

Vinícius Jr (2024)

Aitana Bonmatí, segundo The Best de su carrera

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, logró su segundo premio The Best a mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo. Bonmatí, que también recibió hace unas semanas su segundo Balón de Oro, ganó este año todos los títulos posibles con el conjunto azulgrana, entre ellos la Liga de Campeones y la Liga F, así como la Liga de Naciones femenina con la selección española.

"Como sabéis mañana tenemos un gran partido ante el City. Esto es un trabajo de equipo, la temporada pasada lo conseguimos todo con el Bafça. Fue un año muy difícil de repetir", señalço Bonmatí a través de una videoconferencia.

Ancelotti, The Best a mejor entrenador

El italiano Carlo Ancelotti recibió en Doha el premio The Best al mejor entrenador del mundo. El entrenador del Real Madrid dirigió al equipo madridista a ganar la Liga de Campeones, LaLiga y las Supercopas de Europa y de España, y este miércoles podría conseguir también la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano.

Es la primera vez que el italiano recibe este reconocimiento, en el que releva al español Pep Guardiola, y lo consigue semanas después de ser galardonado con el trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro. Además, tras ser segundo en 2022, es el primer técnico de su país con este premio desde Claudio Ranieri en 2016.

"Veo muchas caras familiares de jugadores que dirigí aquí. Es un gran honor recibir este reconocimiento de FIFA. Gracias a su presidente, quiero compartir este galardón con mi club, con mi presidente Florentino Pérez que me dio la oportunidad de ser el entrenador del mejor club del mundo, también con mis jugadores que no siempre pero a veces me escuchan", bromeó Ancelotti.

"Empecé jugando al fútbol hace 48 años y me ha dado mucho. Muchas emociones positivas, algunas negativas, pero gracias a este deporte sigo vivo", admitió el italiano.

