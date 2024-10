Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro 2024: "Soy muy afortunada por estar rodeada de jugadoras que me hacen mejor"

Aitana Bonmatí alzó en París el Balón de Oro 2024, el segundo de su carrera (2023 y 2024) y que le acredita como la mejor futbolista del mundo.

"Esto no se consigue sola, soy muy afortunada por estar rodeada de jugadoras que me hacen ser mejor cada día. Gracias al staff, a los trabajadores del club, sin vosotros no conseguiríamos tantos éxitos, gracias a Laporta y a toda la junta directiva por todo lo que hacéis por nosotras. Gracias a la afición por momentos tan bonitos como la final de San Mamés. Y gracias a Caroline (Graham Hansen) que también podría estar aquí arriba, por hacerme mejor jugadora y esa conexión que tenemos en la banda derecha", apuntó Bonmatí tras recoger el segundo Balón de Oro de su carrera.

