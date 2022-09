Vinicius explota y se pronuncia sobre sus polémicos bailes: "La felicidad de un negro brasileño molesta..."

Tan solo faltaba por pronunciarse el principal protagonista de la polémica, que parece mentira que simplemente se haya originado por las celebraciones de un jugador cuando marca un gol. Vinicius Jr se vio obligado a subir un vídeo a sus redes sociales en el que se sinceró sobre sus orígenes, su forma de ser en el campo y donde señala el racismo que todavía se vive en Europa.

El jugador brasileño del Real Madrid sorprendió a todos en la noche del viernes publicando un vídeo de más de dos minutos donde se pronuncia sobre la polémica generada en torno a los bailes que realiza cuando marca gol.

"La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo"

"Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más. Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo", explicaba el brasilero en su Instagram.

"Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración"

Para muchos, una reflexión que provocará que más de uno piense lo que dice antes de hablar: "Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer. Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar", aseguró.

El número 20 del equipo madridista dejó claro que no suele contestar a las críticas pero esto, no tiene que ver con ningún aspecto futbolístico: "No suelo venir públicamente a rebatir las críticas. Me atacan y no hablo. Me alaban y tampoco hablo. ¡Yo trabajo! Trabajo mucho", detalló.

"No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea"

Para concluir, informó de un proyecto solidario en el que "ha creado una aplicación para ayudar a la educación de los niños en las escuelas públicas sin ayuda financiera de nadie", también apuntó: "estoy haciendo una escuela con mi nombre. Haré mucho más por la educación. Quiero que las próximas generaciones estén preparadas, como yo, para luchar contra los racistas y los xenófobos".

El vídeo termina con una afirmación que no pudo quedar más clara y concisa: "El guion siempre termina con una disculpa y un "me han malinterpretado". Pero lo repito para ti, racista: No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea", concluyó.

El Real Madrid defiende públicamente a Vinicius

Apenas unos minutos antes de que Vinicius se pronunciara lo hizo el Real Madrid, su club, emitiendo un comunicado en el que le defendía.

"El Real Madrid C. F. rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos en el ámbito del fútbol, del deporte y de la vida en general, como los lamentables y desafortunados comentarios dirigidos en las últimas horas contra nuestro jugador Vinicius Junior", dice parte del comunicado.

"El Real Madrid quiere mostrar todo su cariño y apoyo a Vinicius Junior, un jugador que entiende el fútbol como una actitud ante la vida desde la alegría, el respeto y la deportividad".

Leyendas brasileñas se unen a Vinicius

Durante las últimas horas no han cesado los mensajes de ánimo y apoyo de jugadores y exjugadores, brasileños en su mayoría, dedicados a Vinicius Jr, figuras como Neymar, Ronaldo Nazario e incluso Pelé han querido pronunciarse para no dejar solo a su compatriota.