El mensaje de Xabi Alonso a la afición: "Estamos unidos y convencidos, seguro que con el tiempo..."

Para muchos, el Real Madrid, y concretamente Xabi Alonso, se la juegan este miércoles ante el Manchester City en la sexta jornada de la Champions League. Los blancos, que han pinchadocinco de sus últimos siete partidos oficiales y que han pasado de tener cinco puntos de ventaja respecto al Barça (tras el Clásico) a estar cuatro por debajo en apenas un mes y medio, atraviesan el peor momento de la temporada.

"¿La afición? Es normal el enfado del otro día, ahora hay que pasar a la ilusión"

Y es el propio Xabi el primer interesado en pasar esta 'crisis' de juego y resultados: "Mañana es un partido muy importante, y queremos quitarnos la mala sensación del partido ante el Celta", empezó diciendo el ex del Liverpool, que aprovechó para mandar un mensaje a la afición madridista: "Es normal el enfado del otro día, pero intentaremos pasar del enfado a la ilusión, en el fútbol las cosas, para bien o para mal, cambian muy rápido".

¿Sientes que tienes el apoyo de todo el equipo?

Alonso se mostró claro, conciso y a veces hasta breve, algo fuera de lo común teniendo en cuenta sus explayadas respuestas: "¿Si tengo el apoyo de toda la plantilla?.. Sí", respondió el tolosarra con un monosílabo antes de que se hiciera el silencio en rueda de prensa durante unos segundos.

"La plantilla está unida y convencida"

El técnico madridista habló de unidad en el equipo: "Todo el mundo está convencido de que se puede ganar mañana, la plantilla está unida y convencida. Tengo muchas ganas de todo lo que viene", admitió Xabi, quien no se sorprende de que en las últimas horas ya se esté hablando del que podría ser su posible sustituto: "Cuando uno entrena al Madrid está preparado para todo tipo de situaciones...".

Tchouaméni defiende a Xabi

Tras abandonar Xabi la rueda de prensa apareció su jugador Aurelien Tchouaméni, quien quiso quitar presión y culpa a su entrenador: "Estamos todos unidos; si perdemos 0-2 es culpa nuestra, no del entrenador... No sé si nos faltó actitud (vs Celta), pero lo que está pasando ahora no puede ser, tenemos que meter intensidad para ganar los partidos", aseguró el francés.

El Madrid, plagado de bajas, y ojo con Mbappé...

Por otra parte, el Real Madrid afrontará el trascendental partido de este miércoles plagado de bajas en defensa: no jugarán Alaba, Arnold, Carvajal, Mendy y Militao, que estará entre tres y cuatro meses de baja tras lesionarse de gravedad el pasado domingo. Huijsen es duda y los que sí estarán serán Fran García y Carreras, que por contra no podrán jugar este domingo en Mendizorroza ante el Alavés. Mbappé tiene un dedo roto pero se esperaba que sea titular ante el City, no obstante, el francés no ha entrenado esta mañana y su presencia podría estar en seria duda...

La buena noticia para los merengues es que son quintos en Champions (12 puntos de 15) y una victoria ante el City prácticamente les aseguraría entrar en el top 8 y evitar así la eliminatoria de 1/16.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.