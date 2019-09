Su afición es colarse en edificios urbanos deshabitados. Lo acaban de hacer en el Nou Mestalla, el futuro estadio del Valencia, cuyas obras están abandonadas desde hace diez años. Hasta un dron se han llevado para grabarlo y enseñarlo. Ya hicieron lo mismo hace dos meses en el Calderón.

Su espía en el exterior les da vía libre: saltan una valla y ya están dentro del coliseo en obras. La caseta de vigilancia es su principal preocupación mientras hacen lo que ellos llaman exploración. Su objetivo, la parte más alta del estadio. Una vez en la grada, las imágenes de las obras son espectacular, y más aún las vistas de pájaro que deja el dron que se atreven a volar.

"Quiero hacer unas últimas fotos en el pétalo". El pétalo es la zona más alta, una zona que da mucho vértigo incluso desde la cámara subjetiva.

Finalmente surgen los problemas y toca huir todo lo rápido que pueden, incluso saltando la valla ante la mirada de los transeúntes para huir de la Policía. Finalmente consiguen reunirse con su vigía y terminar la exploración al Nuevo Mestalla con éxito.

Hace solo unos meses también estuvieron en el Calderón. Y es que se han colado en todo tipo de sitios y cuando se han topado con la Policía no han tenido problemas.

Lo más curioso es el motivo por el que lo hacen: "por la afición a la fotografía. Me gusta ir a sitios, documentarlos, explorarlos y sobre todo compartirlos con la gente, ya que son sitios un poco restringidos", cuenta a Antena 3 Noticias el autor

Muchas veces se han topado con la policía, pero no han tenido problemas. "Dialogas con ellos. Les das a entender que sólo estás haciendo fotos o vídeos. Y bueno, no hemos tenido ningún problema en ese sentido". declaró. "Soy cosciente de que hay sitios en lo que no se puede estar. Pero no cometemos actos delictivos de romper, robar o destrozar nada". Por eso, dice: "Tengo la trasparecia de enseñar la cara, que la gente sepa que soy yo. No hago nada malo", añadió.