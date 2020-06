Valdano: "Me reunía con Solari cada tres meses para invitarle a salir del club"

Jorge Valdano cree que Solari se queda: "En el Real Madrid lo que era provisional empieza a ser definitivo y eso es importante, aunque tiene que mejorar como equipo".

Solari, un gran suplente en su época de jugador: "Cuando era director deportivo Solari era el único suplente de categoría que tenía el equipo, era muy cumplidor; hubo charlas en la que le invité a salir del club".

Quiso venderle varias veces: "Cada tres meses me reunía con Solari para invitarle a salir del club, por circunstancias económicas, y él me decía que no; todo en un tono muy cordial".