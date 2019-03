Valbuena, ante la jueza: "Benzema me metió miedo"

El futbolista francés Mathieu Valbuena, que sufrió un presunto chantaje por el que su compañero de selección Karim Benzema está imputado por complicidad, declaró ante la jueza el pasado noviembre que el delantero del Real Madrid le metió miedo cuando hablaron sobre el vídeo sexual que originó el caso.

El pasado 6 de octubre, Benzema le aseguró a Valbuena que no había otras copias del vídeo, que él mismo lo había visto, y le advirtió de que las personas que tenían la grabación en su poder eran "muy, muy maleantes", según las declaraciones que publicó el diario 'Le Monde' de la audición de Valbuena ante la jueza de Versalles Nathalie Boutard, el pasado 20 de noviembre. "Por mi hija, he visto el vídeo", le dijo a Valbuena el madridista, que le dio detalles de la grabación e intermedió para poner en contacto al jugador del Olympique de Lyon con quienes tenían la cinta.

Benzema le sugirió que tratara con su amigo Karim Zenati, ahora imputado, para ayudarle a gestionar el asunto. "Le dije que quería pagar por mi libertad, pero que podría haber copias. Me dijo: 'Mat, por mi hija, no habrá copias'", siempre según la declaración de Valbuena ante la magistrada que instruye el caso.

El jugador del Olympique de Lyon explicó que al principio pensó que Benzema solo quería informarle, pero que después sospechó al notar que el delantero del Real Madrid insistía en presentarle al intermediario, aunque el delantero madridista nunca le incitó a pagar ni se mostró agresivo. "El objetivo era encontrarme con Zenati por una contrapartida. Sé que las cosas no se hacen gratuitamente, y que no sería a cambio de entradas para el fútbol", indicó.

Valbuena precisó que, mientras que el también futbolista Djibril Cissé le advirtió de que circulaba el citado vídeo sexual, Benzema además le invitó con insistencia a contactar con intermediarios. "Me aseguró que lo había visto (...). Me lo juró por su hija, dijo que era caliente (...). Me metió miedo", declaró el futbolista del Lyon ante la jueza. Los extractos de su declaración salen a la luz un día después de que Valbuena dijera dispuesto a volver a compartir vestuario en la selección francesa con Benzema.