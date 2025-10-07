Horarios de la Supercopa de España 2026: Barcelona - Athletic y Atlético de Madrid - Real Madrid

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicos los horarios de las dos semifinales de la Supercopa de España 2026, en el King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah (Arabia Saudí).

Tras el sorteo desarrollado de forma telemática con los clubes implicados, la primera semifinales será la que jueguen Barcelona y Athletic Club el miércoles 7 de enero a las 20:00 horas (horario peninsular).

Un día después, el jueves 8 de enero, se jugará el Atlético de Madrid - Real Madrid a las 20:00 horas (horario peninsular). La final de la Supercopa de España se disputará el domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah a las 20:00 horas (horario peninsular).

FC Barcelona, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid son los cuatro equipos que jugará la Supercopa de España 2026. El actual campeón es el Barça, que la temporada pasada endosó una manita al Real Madrid en la final.

El conjunto azulgrana domina también el palmarés de la Supercopa de España con 15 títulos, justo por delante de Real Madrid (13), Athletic (3), Deportivo de la Coruña (3) y Atlético de Madrid (2). Con un título aparecen Valencia, Sevilla, Real Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad.

