La "decisión de las decisiones" de LeBron James es... ¡un anuncio publicitario!

Medio mundo estaba pendiente al anuncio que iba a hacer LeBron James este martes, muchos interpretaban que había el llegado el momento en que el ganador de cuatro anillos de la NBA y uno de los mejores jugadores de la historia iba a anunciar su retirada... Pero, al final, todo quedó reducido a un simple anuncio publicitario, un truco de marketing para promocionar un coñac de la empresa Hennessy. Este mismo lunes, el máximo anotador de la historia de la NBA sorprendía a sus millones de seguidores y millones de aficionados al baloncesto anunciando "la decisión de las decisiones".

Lo que siguió a ese anuncio del jugador de los Lakers fueron horas de rumores y todo tipo de especulaciones sobre lo que iba a anunciar LeBron james este martes a las 18:00 horas. "The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST.", escribía 'The Chosen One' en sus redes sociales.

Al final, ni retirada ni nada por el estilo. LeBron James se había quedado con todo el mundo y su esperada "decisión de las decisiones" ha sido un simple truco de marketing, un reclamo para vender un coñac.

"Llevaré mi talento a HennessyVSOP, esa es la conclusión con la que me he levantado esta mañana, es la mejor oportunidad para seguir ganando en coctail, en pasar buenos ratos y en hacerlo todo más fácil. Me gusta mi decisión", aseguraba LeBron James en el vídeo publicado por la empresa Hennessy y compartido por el jugador de los Lakers en sus redes sociales.

El anuncio del jugador de 40 años y que va a comenzar su 23ª temporada en la NBA ha sido criticado por muchas personas, que le han acusado de asociar su imagen a una empresa de bebidas alcohólicas, mientras que otros han cuestionado su papel de modelo entre los más jóvenes por promover una bebida alcohólica a primeras horas de la mañana en Estados Unidos.

Lo cierto es que a LeBron James ha ingresado 221 millones de dólares en salario en las últimas cinco temporadas, una cantidad a la que hay que sumar sus derechos de imagen por acuerdo publicitarios. En 2024, Forbes estimó que LeBron James ganó otros 80 millones de dólares en patrocinios. En toda su carrera, la misma publicación estima que LeBron James ha ganado unos 900 millones de dólares entre patrocinios, inversiones empresariales y otras iniciativas. Razones por las que muchos no entienden esta última "decisión" de LeBron James.

LeBron James ha sido cuatro veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020) y seis veces subcampeón (2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018), habiendo jugado en tres equipos a lo largo de su carrera (Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Ángeles Lakers).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com