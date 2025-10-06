Quién es Reyes Rigo, la activista mallorquina de la Flotilla a Gaza detenida en Israel por morder a una funcionaria

Este lunes ha zarpado desde Israel hacia España otro grupo de activistas de la Flotilla Global Sumud que permanecía detenido, aunque no todos han podido regresar. Entre los que aún siguen retenidos se encuentra la mallorquina Reyes Rigo, acusada por las autoridades israelíes de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot durante un reconocimiento médico. Según ha confirmado la Policía israelí, estará arrestada al menos hasta este miércoles.

Rigo, acupuntora y activista nacida en Palma, decidió unirse este verano a la Flotilla Global Sumud, una misión que zarpó desde Barcelona rumbo a Gaza con el fin de denunciar el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria.

En total, 49 españoles formaban parte de la expedición a bordo de varios buques, entre ellos El Adara, donde viajaba la mallorquina. De los ocho baleares implicados, tres de Mallorca, dos de Ibiza, dos de Menorca y uno de Formentera, dos llegaron a España este domingo junto a un primer grupo de 21 repatriados, mientras otros cinco, entre ellos la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la también militante Alejandra Martínez, regresan este lunes.

El Ministerio de Exteriores israelí informó el pasado domingo a través de sus redes sociales de que "una ciudadana española participante en la Flotilla había mordido a una sanitaria" mientras era escoltada al volver de una revisión médica.

Según el post, la trabajadora "sufrió heridas leves y recibió tratamiento local". Sin embargo, tanto la familia de Rigo como el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, rechazan esta versión y denuncian un trato injusto hacia la activista.

En un mensaje publicado en la red social X, Jurado expresó: "Liberación inmediata de Reyes Rigo. Continúa retenida por un régimen genocida que maltrata activistas pacíficos, agrediéndolos y torturándolos. Exigimos al Ministerio de Exteriores que le libere de su secuestro".

Por su parte, Carlota Oliver, familiar de la activista, ha pedido públicamente al Gobierno español "que se mueva para que vuelva ya a casa" y ha insistido en que Reyes "se encuentra en una situación de vulnerabilidad por defender causas justas".

Mientras, la Policía de Israel ha confirmado la prórroga del arresto y su traslado desde la cárcel de Ketziot a una comisaría en Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada de nuevo. La situación ha provocado preocupación y protestas en Baleares, donde se han organizado concentraciones solidarias impulsadas por colectivos sociales y partidos de izquierda.

Reyes Rigo, formada en acupuntura en los años 90, ha trabajado en distintos países de Europa y Asia antes de regresar a Mallorca en 2020 para abrir una consulta en el barrio de Son Espanyolet. Su compromiso con causas humanitarias empezó en 2010, durante un viaje a la India. Desde entonces ha colaborado con varias ONG ofreciendo tratamientos a personas vulnerables.

Los activistas que ya han regresado a España han denunciado malos tratos durante su detención. El mallorquín Rafael Borrego, uno de los deportados, contó a su llegada al aeropuerto de Barajas: "Nos han golpeado, arrastrado por los suelos, vendado los ojos, atado de pies y manos, metido en jaulas e insultado".