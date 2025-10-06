El juez pide investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras, Javier Herrero

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordena a la UCO investigar el patrimonio de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, en el marco de la instrucción del 'caso Koldo' y como supuestos "facilitadores" de los presuntos 'amaños' en los contratos de obra pública.

El juez solicita a la Agencia Tributaria la documentación laboral, tributaria y financiera de los dos investigados y también pide información a 12 bancos sobre las cuentas de la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras en las que "figuran o han figurado como titulares, autorizados y/o representantes" pero pidió excluir aquellas relacionadas con Adif como entidad pública. El objetivo es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analice y elabore un informe que remita después al juez.

Se trata "de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad", asegura Moreno.

"No nos encontramos con una mera sospecha..."

Para el juez de la Audiencia Nacional hay "claros indicios" de que Pardo de Vera y Herrero, presuntamente "habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana entre los años 2018 y 2021".

"No nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas", señala. De demostrarse, podrían incurrir en delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

También señala que los hechos "han revelado" que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García "habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad", según recoge 'Europa Press'.

No obstante, tanto Isabel Pardo de Vera como Javier Herrero negaron los presuntos amaños en los contratos en la declaración del pasado 21 de julio ante la Audiencia Nacional.

