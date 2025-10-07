Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Apuñalan a la alcaldesa alemana de Herdecke, Iris Stalzer, recién elegida

La alcaldesa Iris Stalzer había jurado el cargo el 14 de septiembre y las heridas de arma blanca presentan gravedad.

Polic&iacute;a en el lugar del ataque con arma blanca en Herdecke

Policía en el lugar del ataque con arma blanca en HerdeckeEFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La alcaldesa de Herdecke (Alemania), Iris Stalzer, ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital tras ser apuñalada. Stalzer presenta heridas que "ponen su vida en peligro", según la Policía.

Los agentes se encuentran en la vivienda de la alcaldesa del Partido Socialdemócrata de Alemania recabando pruebas en el domicilio. Había jurado su cargo tras ganar las elecciones locales el pasado 14 de septiembre.

