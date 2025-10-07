Apuñalan a la alcaldesa alemana de Herdecke, Iris Stalzer, recién elegida

La alcaldesa de Herdecke (Alemania), Iris Stalzer, ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital tras ser apuñalada. Stalzer presenta heridas que "ponen su vida en peligro", según la Policía.

Los agentes se encuentran en la vivienda de la alcaldesa del Partido Socialdemócrata de Alemania recabando pruebas en el domicilio. Había jurado su cargo tras ganar las elecciones locales el pasado 14 de septiembre.

