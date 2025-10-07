El Atlético de Madrid ficha a Mateu Alemany como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino

El Atlético de Madrid oficializó este martes la incorporación de Mateu Alemany como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. El ejecutivo balear será "el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño", según informó el club en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

"El ejecutivo balear formará parte del equipo de Carlos Bucero, director general de Fútbol, liderando todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia (la cantera del Atlético de Madrid)", detalló la entidad rojiblanca.

Desde la salida de Andrea Berta a finales de 2024, quien asumió el mismo cargo en el Arsenal inglés, Carlos Bucero había compaginado la dirección general de fútbol con las funciones propias de la dirección deportiva. Con la llegada de Alemany, el club refuerza su estructura deportiva y ambos serán los encargados de las negociaciones para los próximos fichajes.

Paso por Mallorca, Valencia y Barcelona

Alemany, licenciado en Derecho, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español. "Tiene una extensa y reconocida carrera profesional en el fútbol español y ha ocupado diversos cargos en distintos clubes de LaLiga", destacó el Atlético.

Su carrera comenzó en 1990 en el RCD Mallorca, donde fue presidente entre 2000 y 2005, etapa en la que el club conquistó la Copa del Rey de 2003. Antes, como director general, logró la Supercopa de España de 1998 y la final de la Recopa de Europa 1998-99, además de la mejor clasificación histórica del club en LaLiga (tercero en la 1998-99) y su primera presencia en la Liga de Campeones.

Posteriormente fue director general del Valencia CF entre 2017 y 2019, etapa en la que el conjunto ché ganó la Copa del Rey. En marzo de 2021 se incorporó al FC Barcelona como director de Fútbol Profesional, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2023, sumando tres títulos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Primer día en Majadahonda

El club confirmó que Alemany ya ejerce sus nuevas funciones. "Mateu Alemany se ha incorporado esta misma mañana a su nueva posición, visitando al primer equipo en el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero (director general de Fútbol del Atlético). Ambos han mantenido una reunión con Diego Simeone y han saludado también a los jugadores que se encuentran entrenando en Madrid estos días", informó la entidad.

