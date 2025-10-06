Giro en el caso Mario Biondo: la Audiencia de Madrid admite que el marido de Raquel Sánchez Silva pudo haber sido asesinado

Doce años después de la polémica y controvertida muerte del cámara italiano Mario Biondo, la Audiencia de Madrid ha reconocido que la muerte del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no haber sido un suicidio. Asimismo, la Audiencia de Madrid plantea la posibilidad de que podría haber sido un homicidio. Precisamente, el homicidio como posible causa del fallecimiento ya lo planteó la resolución del Tribunal de Palermo en agosto de 2022.

En su resolución, los tres jueces señalan que "por primera vez, se aporta una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y un copia de una resolución judicial de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida". Pese a ello, desestiman el recurso de apelación "por causa juzgada", tal y como recoge El Periódico.

Por eso, desde el despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia del fallecido, recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

La misma resolución también recoge que "en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas como interceptaciones ambientales y telefónicas que no lo fueron y que, dado el tiempo transcurrido, ya no pudieron llevarlas a cabo las autoridades italianas".

Tal y como ha recogido El Periódico, la abogada de los Biondo, Leire López, ha indicado que este nuevo auto les reafirma en su convicción de que "la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato".

La familia Biondo busca reabrir el caso

Precisamente, por ese motivo, los abogados de los Biondo han "presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos".

En paralelo, la abogada Leire López ha pedido una "reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia" porque considera que hay una "evidente y reconocida mala praxis de la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas".

Mario Biondo murió hace doce años

Esta última noticia, que reconoce que no se hicieron las cosas bien en el momento de la investigación, llega doce años después de la trágica muerte de Mario Biondo. Durante estos doce años, su familia no han cesado en su empeño de demostrar que su hijo no se quitó la vida por voluntad propia.

Este trágico suceso sucedió el 30 de mayo de 2013 cuando el marido de Raquel Sánchez Silva fue encontrado en su domicilio de Madrid colgado de una estantería.

En todo este tiempo, ha habido tres autopsias diferentes y dos exhumaciones de cadáver que han intentado arrojar luz sobre lo que verdaderamente ocurrió aquel día.

