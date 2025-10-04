Real Madrid - Villarreal, en directo: ¡los de Xabi, a resarcirse tras la debacle del derbi! (0-0)

El Bernabéu acoge un partidazo liguero entre Real Madrid y Villarreal. Dos de los mejores equipos de la competición, en cuanto al puntaje y al fútbol practicado, se enfrentan este sábado noche por tres puntos claves. Los de Xabi, que vienen de golear al Almaty en Champions (0-5), buscan desquitarse de la manita que encajó ante el Atleti en el derbi de la semana pasada (5-2). Los groguets, por su parte, enlazan tres victorias seguidas en Liga y una hipotética victoria en el Bernabéu les auparía al segundo escalón de la competición.

Ambos vienen de jugar Champions

En esta ocasión ambos equipos vienen de disputar sendos partidos en la Champions League esta semana. Los blancos viajaron hasta Kazajistán para enfrentarse, y posteriormente golear al débil Kairat Almaty (0-5), mientras que el Villarreal salvó un punto en casa ante la Juventus para estrenar su casillero en la máxima competición europea.

El Villarreal ha puntuado en cinco de las últimas diez visitas

En la última década, los Real Madrid-Villarreal siempre han sido sinónimo de fútbol, goles y hasta sorpresas, tanto que desde 2015, el submarino amarillo ha conseguido puntuar en cinco de los últimos diez duelos en el Santiago Bernabéu. Mucho, pero que mucho en juego esta noche en Chamartín.

Alineaciones del partido de hoy

Con estos onces oficiales salen Xabi Alonso y Marcelino García Toral en el Santiago Bernabéu:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouameni, Ceballos; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Thomas, Gueye; Buchanan, Oluwaseyi y Moleiro.

Sigue en directo el Real Madrid-Villarreal

