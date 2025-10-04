LaLiga
Real Madrid - Villarreal, en directo: ¡los de Xabi, a resarcirse tras la debacle del derbi! (0-0)
El submarino visita el Bernabéu para enfrentarse a un Real Madrid que tendrá que responder tras la debacle del derbi madrileño. Sigue en directo el partidazo de la jornada 8 de la Liga.
Publicidad
El Bernabéu acoge un partidazo liguero entre Real Madrid y Villarreal. Dos de los mejores equipos de la competición, en cuanto al puntaje y al fútbol practicado, se enfrentan este sábado noche por tres puntos claves. Los de Xabi, que vienen de golear al Almaty en Champions (0-5), buscan desquitarse de la manita que encajó ante el Atleti en el derbi de la semana pasada (5-2). Los groguets, por su parte, enlazan tres victorias seguidas en Liga y una hipotética victoria en el Bernabéu les auparía al segundo escalón de la competición.
Ambos vienen de jugar Champions
En esta ocasión ambos equipos vienen de disputar sendos partidos en la Champions League esta semana. Los blancos viajaron hasta Kazajistán para enfrentarse, y posteriormente golear al débil Kairat Almaty (0-5), mientras que el Villarreal salvó un punto en casa ante la Juventus para estrenar su casillero en la máxima competición europea.
El Villarreal ha puntuado en cinco de las últimas diez visitas
En la última década, los Real Madrid-Villarreal siempre han sido sinónimo de fútbol, goles y hasta sorpresas, tanto que desde 2015, el submarino amarillo ha conseguido puntuar en cinco de los últimos diez duelos en el Santiago Bernabéu. Mucho, pero que mucho en juego esta noche en Chamartín.
Alineaciones del partido de hoy
Con estos onces oficiales salen Xabi Alonso y Marcelino García Toral en el Santiago Bernabéu:
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouameni, Ceballos; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
- Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Thomas, Gueye; Buchanan, Oluwaseyi y Moleiro.
Sigue en directo el Real Madrid-Villarreal
Puedes seguir la retransmisión del partido en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la narración y la última hora del Real Madrid-Villarreal de LaLiga.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
¡Saltan los 22 protagonistas!
¡¡¡Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu!!!
¡5 minutos!
No falla el Bernabéu a la cita... Ambientazo en el feudo madridista para recibir a uno de los mejores equipos de la competición. PARTIDAZO EN MAYÚSCULAS.
Últimos 10 Real Madrid-Villarreal en el Bernabéu...
Mucho ojo a este duelo, y también cuando tiene lugar en el Santiago Bernabéu, donde el Villarreal ni mucho menos se amilana... El submarino ha puntuado en cuatro de los últimos diez partidos en el Bernabéu.
- Real Madrid 2-0 Villarreal
- Real Madrid 4-1 Villarreal
- Real Madrid 2-3 Villarreal*
- Real Madrid 0-0 Villarreal*
- Real Madrid 2-1 Villarreal
- Real Madrid 2-1 Villarreal
- Real Madrid 3-2 Villarreal
- Real Madrid 0-1 Villarreal*
- Real Madrid 1-1 Villarreal*
- Real Madrid 3-0 Villarreal
Mbappé, el que nunca falla
Se ha llevado todos los titulares... y la mayoría de los goles blancos en lo que llevamos de temporada.
Mbappé, el bota de oro del año pasado, ha disputado nueve partidos con el Real Madrid esta temporada y ha marcado 13 goles, quedándose solo en uno sin ver puerta, ante el Mallorca... Además, en los dos partidos internacionales con Francia también anotó, uno ante Islandia y otro ante Ucrania. Una auténtica máquina de facturar.
¡Bajas de ambos equipos!
Estos son los lesionados y ausentes de hoy para el Real Madrid-Villarreal:
- Real Madrid: Carvajal, Arnold, Mendy y Rüdiger.
- Villarreal: Navarro, Costa, Cabanes, Foyth, Gerard Moreno y Ayoze Pérez.
¡ALINEACIÓN OFICIAL del VILLARREAL!
Turno del submarino. Así sale Marcelino en el estadio Santiago Bernabéu.
11: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Thomas, Gueye; Buchanan, Oluwaseyi y Moleiro.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡Xabi... elige a Vinicius Jr! El brasileño le 'gana' la partida a su compatriota y saldrá de inicio ante el Villarreal. Güler, Ceballos y Mastantuono, también titulares. Ojo, porque en la otra cara de la moneda... Bellingham es suplente pese a estar totalmente recuperado.
11: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouameni, Ceballos; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
¿Vinicius o Rodrygo?
Es la duda de los últimos días, e incluso semanas... Xabi parece estar gestionando a Vinicius de una forma curiosa, le quiere enganchado y sin despistes, y si los tiene... al banquillo. Rodrygo quiere el puesto y está jugando bien y aprovechando cada minuto para ser una pieza clave en el esquema del tolosarra. Veremos por quien se decanta Xabi esta noche, y ojo también a la formación...
El Villarreal... puede dar el sorpasso al Madrid
Los groguets, por su parte, solo tienen dos puntos menos que el Real Madrid, por lo que una victoria en el Santiago Bernabéu les permitiría adelantar a los de Xabi y terminar la jornada como segundos. 18 puntos de los blancos a 16 del submarino. El Madrid se juega la vida en casa, y es que un despiste más podría ser otro golpe a la moral del equipo capitalino. Mucha, pero que mucha tela que cortar en el partido de hoy...
El Real Madrid, a levantar cabeza tras el derbi
El 5-2 en el Metropolitano dolió y mucho en el club blanco, que perdió el liderato y fue humillado por su rival en la capital. El equipo intentó pasar página ante el Almaty en Champions, y terminó goleando 0-5 a los kazajos en un partido gigante de Mbappé. No obstante, en el club saben que es HOY cuando debe reaccionar de verdad y demostrar que han superado el palo del derbi. El Villarreal, 3º en Liga, es un rival potente que puede poner en peligro al conjunto del tolosarra. Habrá que ver el once de Xabi, ¿jugará Vinicius o Rodrygo? ¿cambiará la formación para reforzar el medio campo? ¿será Valverde lateral derecho?..
Real Madrid - Villarreal, en directo: alineaciones, partido y última hora de LaLiga
¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos al PARTIDAZO de la Liga entre Real Madrid y Villarreal! Encuentro siempre bonito, competido y con ciertas 'sorpresas' en los últimos años. El segundo contra el tercero por tres puntos clave. Los de Xabi necesitan levantar cabeza tras llevarse una manita en el derbi, y sí, vencieron 0-5 al Almaty pero el club es realista y es hoy cuando debe dar un paso adelante ante un rival de verdadera entidad.
El Villarreal, por su parte, llega al duelo en tercera posición, con tres victorias consecutivas en Liga y tras empatar ante la Juventus en su primer duelo de Champions en la Cerámica. El partido de hoy tiene de todo, puntos, goles seguros y un interés futbolístico como pocos.
Publicidad